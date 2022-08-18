https://sputniknews.com.tr/20220818/otobus-ve-minibuslerde-tum-yolcular-emniyet-kemeri-takmadan-harekete-izin-verilmeyecek-1060071038.html

Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek

Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek

Trafikte hem taşıtlara hem yolculara yeni kurallar geldi. Olası sert frenlerde, kazalarda bebek ve çocukların anne kucağından fırlamasına karşı minibüs, otobüs... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T07:30+0300

2022-08-18T07:30+0300

2022-08-18T07:30+0300

türkiye

trafik

emniyet kemeri

motosiklet

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi. Hürriyet'in aktardığına göre, 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan kritik değişiklikler şöyle:Çocuklara özel emniyet kemeri“Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar ‘çocuk bağlama sistemi’, kamuoyunda bilinen adıyla ‘üç nokta emniyet kemeri’ olacak.Kemer yoksa hareket yokYönetmeliğe ayrıca ‘2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez’ hükmü eklendi. Böylece Karayolları Trafik Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenen ‘Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur’ hükmü yönetmeliğe de girmiş oldu.Motorculara gözlük zorunluSon dönemde yaşanan trafik kazalarının önemli unsuru haline gelen scooterlar ile elektrikli bisikletler de Trafik Yönetmeliğine dahil edilirken, online alışverişin artmasıyla özellikle şehir içinde sayıları artan motosikletlerle ilgili de düzenleme yapıldı. Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaskın yanına ‘Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz’ koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar bundan istisna tutuldu.Servislerde ertelendiİçişleri Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici bazı maddelerinin uygulamasını 5 Ağustos’ta yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle ertelemişti. Böylece model yılı 2015 ve öncesi olanlar için 2026 yılına kadar aranmayacak hükümler arasında, “Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma; her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler kurma; tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu” yer alıyordu. Söz konusu bu kuralların yürürlüğü 2016 model servis araçları için 2025; 2017 model araçlar içinse 1 Temmuz 2024 tarihine kadar ertelendi.Motosiklet ve scooter'a fosforlu yelekYönetmelik değişikliğinin bir diğer kritik maddesi de yine bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile varsa yolcularına gece seyahatlerinde görünmelerini sağlayacak şekilde ‘reflektif yelek’ gibi kıyafet giyme zorunluluğu getirilmesi oldu.'Çocuk koltuklu taksi' uygulanmalı'Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Alpay Lök, kazaların azaltılması adına değişikliklerin büyük önem taşıdığını, bir sonraki adımda Almanya’da olduğu gibi durağa bildirimle gelen ‘çocuk koltuklu taksi’ uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Lök, “Gece sürüşlerinde motosiklet, Scooter ve bisiklette reflektif yelek kullanımının yanı sıra otomobillere de reflektif yelek bulundurma ve geceleri yol kenarında durulması halinde bunların hem sürücü hem de yolcular tarafından giyilmesi de zorunlu oldu. Bu önemli kuralların denetim ve cezalarla uygulanması da sağlanmalı” dedi.'Kemersiz yolcuya tazminat'TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı ve Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan maddelerin tek tek uygulamaya girmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Otobüslerde yolcularımız artık kemersiz seyahat etmemeleri gerektiğini bilmeliler. Çünkü sigorta şirketleri de kazalarda kemersiz yolcuya, kendi hatası nedeniyle, tazminat ödenmemesi gerektiğini savunuyorlar ve bu konuda davalar açılıyor” dedi.

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trafik, emniyet kemeri, motosiklet