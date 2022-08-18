https://sputniknews.com.tr/20220818/nijeryanin-jigawa-eyaletinde-guvenlik-sorunu-nedeniyle-tum-okullar-kapatildi-1060070279.html
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı
Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Jigawa eyaletindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T05:18+0300
2022-08-18T05:18+0300
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Jigawa Eyaleti Eğitim Komiseri Dr. Lawan Yunusa Danzomo, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde artan saldırıların endişe verici olduğunu belirtildi.Danzomo, güvenlik sorunları nedeniyle eyalette tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.Öte yandan, okulların sınav döneminde kapatılmasının, öğrenciler ve ebeveynlerde endişeye neden olduğu ifade edildi.Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle geçen ay tüm devlet okullarında eğitime ara verilmişti.
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afrika, nijerya, okul
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde güvenlik sorunu nedeniyle tüm okullar kapatıldı
05:18 18.08.2022 (güncellendi: 05:19 18.08.2022) Abone ol
Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Jigawa eyaletindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Jigawa Eyaleti Eğitim Komiseri Dr. Lawan Yunusa Danzomo, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde artan saldırıların endişe verici olduğunu belirtildi.
Danzomo, güvenlik sorunları nedeniyle eyalette tüm okulların bir sonraki emre kadar kapalı kalacağını duyurdu.
Öte yandan, okulların sınav döneminde kapatılmasının, öğrenciler ve ebeveynlerde endişeye neden olduğu ifade edildi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle geçen ay tüm devlet okullarında eğitime ara verilmişti.