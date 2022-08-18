https://sputniknews.com.tr/20220818/masfed-ikinci-el-arac-satisina-iliskin-6-ay-ve-6-bin-kilometre-duzenlemesini-danistaya-tasiyacak-1060070438.html
MASFED, ikinci el araç satışına ilişkin '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesini Danıştay'a taşıyacak
MASFED, ikinci el araç satışına ilişkin '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesini Danıştay'a taşıyacak
MASFED Genel Başkanı Erkoç, sıfır araçlarda ilk tescil sonrası 6 ay, 6 bin km satış sınırlaması getiren düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyerek... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T05:40+0300
2022-08-18T05:40+0300
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ekonomi
anayasa
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı getiren düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Türkiye'de 70 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı bulunduğunu belirten Erkoç, "Anayasa’nın 49. maddesine ters düşen ve sektörün görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyle ilgili Danıştay’a başvuracağız" ifadesini kullandı.Erkoç, kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu, düzenleme kapsamına girmeyen bireylerin, araç alıp satmaya devam edeceklerini belirtti.Fiyatların düşmesi ve piyasanın dengeye kavuşması için kalıcı ve köklü çözümler gerektiğini savunan Erkoç, "Bakanlığımızın sektörümüzün de görüşünü alması, ikinci el motorlu araç satıcıları olarak bizim de çözüm önerilerimizi iletiyor olmamız, hep birlikte bu sıkıntıları aşma konusunda sürece katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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anayasa
MASFED, ikinci el araç satışına ilişkin '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesini Danıştay'a taşıyacak
05:40 18.08.2022 (güncellendi: 05:45 18.08.2022) Abone ol
MASFED Genel Başkanı Erkoç, sıfır araçlarda ilk tescil sonrası 6 ay, 6 bin km satış sınırlaması getiren düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyerek düzenlemeyi Danıştay'a taşıyacaklarını belirtti.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı getiren düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'de 70 bin kayıtlı motorlu araç satıcısı bulunduğunu belirten Erkoç, "Anayasa’nın 49. maddesine ters düşen ve sektörün görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyle ilgili Danıştay’a başvuracağız" ifadesini kullandı.
Erkoç, kayıtlı olmayan, vergi ödemeden merdiven altı yöntemlerle araç alım satımı yapan kişilerin piyasa dengesini bozduğunu, düzenleme kapsamına girmeyen bireylerin, araç alıp satmaya devam edeceklerini belirtti.
Fiyatların düşmesi ve piyasanın dengeye kavuşması için kalıcı ve köklü çözümler gerektiğini savunan Erkoç, "Bakanlığımızın sektörümüzün de görüşünü alması, ikinci el motorlu araç satıcıları olarak bizim de çözüm önerilerimizi iletiyor olmamız, hep birlikte bu sıkıntıları aşma konusunda sürece katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.