https://sputniknews.com.tr/20220818/lebron-james-2-yil-daha-lakersta-1060062489.html
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta
Yıldız basketbolcu LeBron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T00:07+0300
2022-08-18T00:07+0300
2022-08-18T00:07+0300
spor
nba
la lakers
los angeles lakers
lebron james
sözleşme
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Yeni sezon öncesinde kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen LeBron James, Lakers’ta kaldı. 37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. James, 2 yılda 85 milyon dolar kazanacak.Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon dolar kazanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220320/lebron-james-nba-tarihinin-2-en-skorer-ismi-oldu-1054890739.html
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nba, la lakers, los angeles lakers, lebron james, sözleşme
nba, la lakers, los angeles lakers, lebron james, sözleşme
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta
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Yıldız basketbolcu LeBron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Yeni sezon öncesinde kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen LeBron James, Lakers’ta kaldı.
37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. James, 2 yılda 85 milyon dolar kazanacak.
Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon dolar kazanması bekleniyor.