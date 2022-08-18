https://sputniknews.com.tr/20220818/izmirde-5-bin-yillik-mermer-idol-bulundu-1060069994.html

İzmir'de 5 bin yıllık mermer idol bulundu

İzmir'de 5 bin yıllık mermer idol bulundu

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl önceye çeken ve her yıl 200'e yakın buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıl öncesine tarihlenen ve... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T04:59+0300

2022-08-18T04:59+0300

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izmir

türkiye

idol

yeşilova

tarih

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İzmir'in tarihi höyüklerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 5 bin yıllık mermer idol bulundu.Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Yassıtepe'de bulunan 7 santim boyundaki eserin kübik yapı, yuvarlak kafa ve dörtgenimsi vücuda sahip olduğunu söyledi.Çok tanrılı dinlerde tapınım amaçlı küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciklerinin "idol" olarak nitelendirildiğini belirten Derin, "Bulunan idol, Neolitik Dönem'den itibaren görülen, otoriter görünümlü, yanında hayvanlarıyla betimlenen, şişman tanrıçaların zamanla değişip soyutlaşmasıyla oluşmuş iki boyutlu tapınım nesnesi olarak yorumlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.Bölgedeki tanrıça kültünün bir simgesi olan idolün mermerden yapıldığını ve taşıyan kişiye bereket ve sağlık getirmesi için kullanıldığını ifade eden Derin, eseri İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edeceklerini bildirdi.

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