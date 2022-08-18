https://sputniknews.com.tr/20220818/izmir-aciklarinda-83-kacak-gocmen-yakalandi-1060105272.html
İzmir açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T20:29+0300
2022-08-18T20:29+0300
2022-08-18T20:29+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
izmir
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 göçmeni yakaladı.Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220817/egede-175-kacak-gocmen-yakalandi--1060022566.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, izmir
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, izmir
İzmir açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 göçmeni yakaladı.
Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.