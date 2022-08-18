https://sputniknews.com.tr/20220818/izmir-aciklarinda-83-kacak-gocmen-yakalandi-1060105272.html

İzmir açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T20:29+0300

2022-08-18T20:29+0300

2022-08-18T20:29+0300

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

izmir

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 göçmeni yakaladı.Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/egede-175-kacak-gocmen-yakalandi--1060022566.html

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, izmir