Türkiye
SON DAKİKA| Rusya: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’nde yankı uyandıracak provokasyon hazırlığında
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220818/isvec-hukumeti-yuksek-elektrik-fiyatlarini-dusurme-hazirliginda-1060066738.html
İsveç hükümeti, yüksek elektrik fiyatlarını düşürme hazırlığında
İsveç hükümeti, yüksek elektrik fiyatlarını düşürme hazırlığında
İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T02:18+0300
2022-08-18T02:18+0300
ukrayna krizi
isveç
enerji
elektrik
fiyat
magdalena andersson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056667142_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_68293173a90acc7a6ed37a3f15f10784.jpg
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2.9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz" görüşünü savundu. İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdıİsveç'te geçen hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/almanya-rusyadan-gaz-arzinin-kesilmesi-halinde-elimizdeki-gaz-sadece-25-aylik-ihtiyaci-karsilar-1060054725.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056667142_237:0:1137:675_1920x0_80_0_0_c5bf2d82c2e44bf61f1a26c5c4b3c78f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, enerji, elektrik, fiyat, magdalena andersson
isveç, enerji, elektrik, fiyat, magdalena andersson

İsveç hükümeti, yüksek elektrik fiyatlarını düşürme hazırlığında

02:18 18.08.2022
© AAMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2.9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.
Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.
Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz" görüşünü savundu.

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te geçen hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.
Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.
Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.
Kuzey Akım- 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
Ukrayna krizi
Almanya: Rusya’dan gaz arzının kesilmesi halinde elimizdeki gaz ancak 2.5 ay yeter
Dün, 19:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала