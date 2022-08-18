https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-cadde-ortasinda-silahli-kavga-7-kisi-yaralandi-1060099897.html

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı

Küçükçekmece Halkalı'da cadde üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T17:40+0300

2022-08-18T17:40+0300

2022-08-18T17:48+0300

yaşam

istanbul

kavga

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Halkalı Meydanı’nda bulunan bir kafeye gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

istanbul

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2022

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istanbul, kavga