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https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-cadde-ortasinda-silahli-kavga-7-kisi-yaralandi-1060099897.html
İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı
İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı
Küçükçekmece Halkalı'da cadde üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
kavga
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Halkalı Meydanı’nda bulunan bir kafeye gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.
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istanbul, kavga
istanbul, kavga

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı

17:40 18.08.2022 (güncellendi: 17:48 18.08.2022)
© DHAİstanbul Kavga
İstanbul Kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© DHA
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Küçükçekmece Halkalı'da cadde üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Halkalı Meydanı’nda bulunan bir kafeye gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.
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