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https://sputniknews.com.tr/20220818/israil-gucleri-nablusta-baskinlar-duzenledi-1-olu-3u-agir-31-yarali-1060068578.html
İsrail güçleri, Nablus'ta baskınlar düzenledi: 1 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı
İsrail güçleri, Nablus'ta baskınlar düzenledi: 1 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 3'ü ağır 31 kişiyi yaraladığı bildirildi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T03:47+0300
2022-08-18T03:51+0300
dünya
israil
nablus
batı şeria
filistin
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Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde "Yusuf makamının" yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi.Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi.Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki "Yusuf makamı" muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralananlardan 18 yaşındaki Vesim Nasr Halife'nin hayatını kaybettiğini belirten Cibril, olaylarda 25 Filistinlinin biber gazı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini paylaştı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.
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israil, nablus, batı şeria, filistin
israil, nablus, batı şeria, filistin

İsrail güçleri, Nablus'ta baskınlar düzenledi: 1 ölü, 3'ü ağır 31 yaralı

03:47 18.08.2022 (güncellendi: 03:51 18.08.2022)
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail güvenlik güçleri, saldırının düzenlediği Dizengoff Caddesi'nde önlem aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 3'ü ağır 31 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde "Yusuf makamının" yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi.
Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi.
Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki "Yusuf makamı" muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralananlardan 18 yaşındaki Vesim Nasr Halife'nin hayatını kaybettiğini belirten Cibril, olaylarda 25 Filistinlinin biber gazı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini paylaştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.
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