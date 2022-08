'İran'ın nükleer anlaşmasının olma olasılığı yüzde 51 gibi duruyor'

"Şu an burada ABD’nin tavrı belirleyici olacak gözüküyor. ABD tarafında bir irade çıkmış gibi gözüküyor. İsrail’den gelen yorumlar da burada yol gösterici. Çünkü İsrail’in şu aşamada çok sert bir tepki vermediği ve aslında anlaşmanın çıkmasını bir şekilde istediğini söyleyebiliriz. Çünkü farklı durumlarda İsrail’in daha sert söylemleri olabiliyor. Şu an onlarda da bir şekilde bir rıza beyanı var. Ama bunu açıkça söyleyen bir İsrailli görmeyiz de bazen sessiz kalınması ya da sert tepki gösterilmemesi aslında bir rıza beyanı oluyor özellikle Ortadoğu’da. Bunlar ekseninde bir sürece doğru yol alıyoruz. Burası Ortadoğu, bir günde farklı şeyler gelişebilir ve bir anda anlaşamamanın içinde kendimizi bulabiliriz. Anlaşmanın olma olasılığı yüzde 51 gibi duruyor. Artık anlaşma metnine herhangi bir şey eklenmesi bence mümkün değil. Taraflar belli konularda söylemlerini yumuşatacak ve bu anlaşma ya çıkacak ya çıkmayacak. Çünkü yapılabilecek her türlü teknik müzakere aylarca yapıldı ve son aşamaya gelindi. Bundan sonrası tamamen siyasi iradeye bağlı.”