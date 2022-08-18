https://sputniknews.com.tr/20220818/iranin-nukleer-anlasmasinin-olma-olasiligi-yuzde-51-gibi-duruyor-1060157385.html

'İran'ın nükleer anlaşmasının olma olasılığı yüzde 51 gibi duruyor'

'İran'ın nükleer anlaşmasının olma olasılığı yüzde 51 gibi duruyor'

Dr. Alagöz’e göre, AB'nin İran'ın nükleer anlaşması için sunduğu nihai taslakta uzlaşılması ihtimali yüzde 51. İsrail'in yüksek sesle itiraz etmediğini... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T22:01+0300

2022-08-18T22:01+0300

2022-08-20T00:29+0300

eksen

iran

joe biden

donald trump

ab

viyana

türkiye

ab

abd

doğalgaz

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BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan 5+1 grubunun İran ile 2015'e imzaladığı ve Donald Trump yönetiminin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) 'canlandırılması' çabalarında önemli bir eşiğe gelindi. Joe Biden'ın başkanlık vaatlerinden biri olarak iş başına gelmesiyle Nisan 2021'de Viyana'da dolaylı olarak yeniden başlatılan görüşmelerde, arabuluculuğu üstlenen AB ortaya nihai taslak önerisini koydu. Trump'ın tek taraflı çekilmesiyle tekrar yaptırımların hedefi olup da anlaşmadan kademeli olarak bir yıl sonra çekilmiş olan İran, nihai taslakla ilgili görüşünü AB'ye iletti.Tahran, bu kez ABD'nin yaptırımları kaldırmasını talep etmekle kalmayıp bir kez daha sözünden dönerek anlaşmadan çıkmasını engelleyecek mekanizmalarda ısrar ediyor. İran liderliğinin yeni anlaşma olasılığıyla ilgili toplantısının ardından Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Muktedayi açıklama yaptı. Muktedayi, “Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci ise devam ediyor. İran siyasi kararını aldı. Şimdi karar vermesi gereken ABD. Washington yönetimi anlaşmaya geri dönme noktasında siyasi kararını vermeli” vurgusu yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise, metne yanıt vereceklerini belirterek, anlaşma sağlanması için 'İran'ın gereksiz taleplerden vazgeçmesi' gerektiğini söyledi.AB'nin ortaya koyduğu 'nihai taslak', İran ve ABD'nin tutumu ile anlaşmanın canlandırılması olasılığını Marmara Üniversitesi ve İRAM'dan Dr. Bilgehan Alagöz ile konuştuk.‘AB kurum olarak sürece dahil oldu çünkü Avrupa ülkeleri İran enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor’Dr. Bilgehan Alagöz’e göre, AB’nin kurum olarak konuya dahil olmasının altında, sürecin krizlerle ilintili ilerlemesi ve Avrupa'nın İran'a enerji kaynaklarına duyduğu ihtiyaç bulunuyor:'İran haklı olarak ABD'nin tekrar anlaşmadan çekilmesi kaygısını taşıyor'Alagöz, nihai taslağın ortaya konulması sürecinde İran tarafının oldukça sessiz kaldığını, bunun ise sürecin pozitif ilerlemesine işaret olduğu görüşünde. İran'ın haklı olarak ABD'den bir daha anlaşmadan çekilmemesi garantisi istediğini kaydeden Alagöz, böyle bir durumda da nükleer çalışmalara izin verecek bir mekanizmanın anlaşmaya eklenmesinin talep edildiğini aktardı. Alagöz paralel yürüyen UAEK soruşturmasıyla ilgili talebe de dikkat çekerek, bunun siyasileşmesi potansiyeline atıf yaptı:"İran tarafı bir değerlendirme yaptı, kendi meclisinde de konuyu müzakere heyetiyle konuştu. Bu süreçte İran tarafında oldukça ciddi bir sessizlik oldu. Bu aslında sürecin pozitif ilerlediğine dair bir izlenim veriyor. Çünkü genelde olumsuz durumlarda belli makamlardaki insanların sert yorumlarını görürdük. Ama burada hiyerarşinin üst makamlarından herhangi bir yorum ya da süreci sabote eden bir söylem çıkmadı. Bu da aslında İran’ın konuya şu evrede pozitif yaklaştığını gösteriyor. Ama İran’ın birtakım talepleri oldu.Yansıyan haberlere göre bu talepler 3 başlık altında sıralanıyor: İran haklı olarak ABD’nin yine anlaşmadan çekilme kaygısını taşıyor. Eğer böyle bir çekilme olursa İran’a iş yatırımı yapacak olan firmalara tekrar bir ABD baskısı olmamasını istiyor. Eğer ABD anlaşmadan çekilecek olursa bu sefer İran’ın nükleer çalışmalarına izin verilecek bir mekanizmanın anlaşmaya eklenmesini istiyor. Son olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. İran’ın daha önceden kurduğu ve iptal ettiğini söylediği tesisler vardı. Ajansın son raporlarında bununla ilgili birtakım şüpheler ortaya çıktı ve İran soruşturmanın durdurulmasını istiyor. Burası kılçıklı bir alan. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yürüttüğü soruşturmanın bu kapsamlı ortak eylem planı süreciyle doğrudan bir ilişkisi yok. Ajansın kendi yükümlülükleri ve sorumlulukları ekseninde gelişen bir süreç. Ama nihayetinde yönetim kurulunda bu devletler oluşturduğu için ajansın başkanına böyle bir baskı yapılırsa siyasi arenanın ön plana çıktığı bir evreyi göreceğiz."'ABD'nin tavrı belirleyici olacak, İsrail'in çok sert tepki vermemesi rıza beyanına yorulabilir'Alagöz, anlaşmanın yapılmasında ABD'nin tavrının belirleyici olacağını belirtirken, İsrail'in daha çok sert tepkiler sergilemiyor olmasının bir nevi rıza beyanına yorulabileceğini dile getirdi. Anlaşma olasılığını yüzde 51 gören Alagöz, nihai taslağa artık bir şey eklenmesinin mümkün olmadığı ve bundan sonrasının siyasi iradeye bağlı olduğu görüşünde.:‘Avrupa enerji krizinde bir yalnızlık yaşıyor; İran doğalgazı Rusya’yı ikame edemez ama petrol var’Alagöz, ABD ve AB arasındaki Transatlantik ilişkilerin de önemine atıf yaparken, Rusya'ya Ukrayna yüzünden başlatılan yaptırımların ABD'den çok Avrupa'yı vurduğunu anımsattı. Ancak Alagöz'e göre İran petrolünün hızlıca piyasaya girebilecek olmasına karşılık doğalgazın Rusya'dan alınanla ikamesi mümkün değil:‘Herkes bunun geçici bir anlaşma olduğunun farkında’Alagöz'e göre bir nükleer anlaşmaya ulaşılsa bile herkes bunun bir şekilde 'geçici' olacağını biliyor. ABD'de kasımdaki ara seçimlere atıf yapan Alagöz, diğer yandan küresel anlamda ciddi kriz ortamında anlaşma olmamasının Ortadoğu'ya etkilerine vurgu yaptı.'Biden'ın kendi kamuoyuna bir başarı hikayesi sunması gerekiyor'Olası anlaşmanın Biden'ın 'başarı hikayesi' ihtiyacını da gidereceğini belirten Alagöz, olası bir rehine takası da gerçekleştirilebileceğini kaydetti:‘Türkiye’nin İran menşeli enerji koridoru oluşturması yakın bir ihtimal değil, bölgesel krizler noktasında ayrı pozisyonlardayız’Mevcut durumda Türkiye’nin İran menşeli bir enerji koridoru oluşturmasının yakın bir ihtimal görmeyen Alagöz, Türkiye-İran ilişkileri açısından tarafların daha çok bölgesel krizler noktasında ayrı pozisyonlarda olduğunu söyledi:

iran

viyana

ab

rusya

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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