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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20220818/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060072177.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahına 17.95 lira seviyesinde, euro ise 18.24 lira seviyelerinde başladı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T09:27+0300
2022-08-18T09:27+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandının hemen altında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,94 lira, satış fiyatı 17,9521 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2422 lira alış fiyatı, 18,2726 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1763 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1017 lira,Çeyrek altın 1690 lira,Yarım altın 3381 lira,Cumhuriyet altını 6739 liradan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060025064.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:27 18.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahına 17.95 lira seviyesinde, euro ise 18.24 lira seviyelerinde başladı.
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandının hemen altında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,94 lira, satış fiyatı 17,9521 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2422 lira alış fiyatı, 18,2726 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.
Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1763 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 1017 lira,
Çeyrek altın 1690 lira,
Yarım altın 3381 lira,
Cumhuriyet altını 6739 liradan işlem görüyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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