https://sputniknews.com.tr/20220818/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060072177.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahına 17.95 lira seviyesinde, euro ise 18.24 lira seviyelerinde başladı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T09:27+0300
2022-08-18T09:27+0300
2022-08-18T09:27+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandının hemen altında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,94 lira, satış fiyatı 17,9521 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2422 lira alış fiyatı, 18,2726 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1763 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1017 lira,Çeyrek altın 1690 lira,Yarım altın 3381 lira,Cumhuriyet altını 6739 liradan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060025064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahına 17.95 lira seviyesinde, euro ise 18.24 lira seviyelerinde başladı.
Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandının hemen altında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,94 lira, satış fiyatı 17,9521 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2422 lira alış fiyatı, 18,2726 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.
Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1763 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6739 liradan işlem görüyor.