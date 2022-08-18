https://sputniknews.com.tr/20220818/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060072177.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahına 17.95 lira seviyesinde, euro ise 18.24 lira seviyelerinde başladı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T09:27+0300

2022-08-18T09:27+0300

2022-08-18T09:27+0300

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gram altın

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Dolar, 18 Ağustos 2022 sabahında 17,95 lira bandının hemen altında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,94 lira, satış fiyatı 17,9521 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2422 lira alış fiyatı, 18,2726 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Geçtiğimiz hafta 1800 dolar seviyesini gören Ons altın fiyatında düşüşün ardından yatay seyir sürüyor.Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 1763 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1017 lira,Çeyrek altın 1690 lira,Yarım altın 3381 lira,Cumhuriyet altını 6739 liradan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220817/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060025064.html

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