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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki cami saldırısında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki cami saldırısında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T00:58+0300
2022-08-18T01:06+0300
dünya
dışişleri
afganistan
kabil
bombalı saldırı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-1060059363.html
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dışişleri, afganistan, kabil, bombalı saldırı
dışişleri, afganistan, kabil, bombalı saldırı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki cami saldırısında ölenler için taziye mesajı

00:58 18.08.2022 (güncellendi: 01:06 18.08.2022)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
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