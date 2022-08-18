https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdogan-polonya-cumhurbaskani-duda-ile-telefonda-gorustu--1060106021.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T20:54+0300

2022-08-18T20:54+0300

2022-08-18T20:54+0300

politika

türkiye

polonya

recep tayyip erdoğan

andrzej duda

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve tebriklerini iletti. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Polonya’ya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20220818/cumhurbaskani-erdogan-yeni-bir-cernobil-istemiyoruz--1060102634.html

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türkiye, polonya, recep tayyip erdoğan, andrzej duda