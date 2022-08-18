https://sputniknews.com.tr/20220818/cocuk-ve-ev-bakimindan-yorulan-kadin-partnerini-sikayet-etti-esim-yeterince-masturbasyon-yapmiyor--1060062977.html
Çocuk ve ev bakımından yorulan kadın, partnerini şikayet etti: Eşim yeterince mastürbasyon yapmıyor
Çocuk ve ev bakımından yorulan kadın, partnerini şikayet etti: Eşim yeterince mastürbasyon yapmıyor
Çocukların bakımı ve ev işlerinin yeterince zamanını aldığını belirten bir kadın, tavsiye almak üzere alışılmışın dışında bir şikayeti dile getirdi... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T01:05+0300
2022-08-18T01:05+0300
2022-08-18T01:27+0300
yaşam
cinsellik
mastürbasyon
the guardian
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İsmini paylaşmak istemeyen bir kadın, The Guardian’ın okuyucularını uzmanların tavsiyeleriyle buluşturduğu sayfaya, alışılmışın dışında bir şikayet mektubu yazdı.Eşinin yeterli kadar mastürbasyon yapmadığından mustarip olan kadın, çocukların bakımı, evin işleyişi derken birçok sorumluluğun altında bir de onun mastürbasyon yapmayıp, ondan seks yapmasını istemesini haksızlık olarak gördüğünü ifade etti: “Eşim mastürbasyon yapmıyor ve çok sinirleniyor. Seks yapmadığımız zaman onunla birlikte yaşaması da zorlaşıyor. Onu yaşadığı bu cinsel geriliminden kurtarmak için tüm sorumluluğun bana yüklenmesini haksızlık olarak görüyorum.”Bu durumun gerçekten adil olup olmadığı konusunda fikir almak istediğini belirten kadın, uzun süreli ve çocuklu ilişkiye sahip olan bir erkeğin seks ile ilgili beklentilerini ve bunu nasıl yönetebileceği konusunda da tavsiye almak istediğini ifade etti. Cinsel bozuklukların tedavisi alanında uzmanlaşan ABD’li terapist Pamela Stephenson Connolly ise söz konusu şikayete verdiği yanıtta, bu kaygıların altında daha derinden gelen bir arka planın olduğunu belirtti. Aralarında bir kırgınlığın olduğunu ifade eden Connoly, her şeyin daha kötü bir yere gitmeden önce ele alınması gerektiğini ve kadının yaşadığı stresten kurtulmak için yardım alması gerektiğini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220610/sirketten-calisanlarina-gunde-30-dakika-masturbasyon-molasi-izni-daha-az-stres-daha-cok-verim-1057248407.html
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cinsellik, mastürbasyon, the guardian
cinsellik, mastürbasyon, the guardian
Çocuk ve ev bakımından yorulan kadın, partnerini şikayet etti: Eşim yeterince mastürbasyon yapmıyor
01:05 18.08.2022 (güncellendi: 01:27 18.08.2022) Abone ol
Çocukların bakımı ve ev işlerinin yeterince zamanını aldığını belirten bir kadın, tavsiye almak üzere alışılmışın dışında bir şikayeti dile getirdi. Partnerinin yeterince mastürbasyon yapmadığı için cinsel gerilimi olduğunu ifade eden kadın, seks yapmadığı zaman sinirlendiğini ve onunla birlikte yaşamanın zor hale geldiğini söyledi.
İsmini paylaşmak istemeyen bir kadın, The Guardian’ın okuyucularını uzmanların tavsiyeleriyle buluşturduğu sayfaya, alışılmışın dışında bir şikayet mektubu yazdı.
Eşinin yeterli kadar mastürbasyon yapmadığından mustarip olan kadın, çocukların bakımı, evin işleyişi derken birçok sorumluluğun altında bir de onun mastürbasyon yapmayıp, ondan seks yapmasını istemesini haksızlık olarak gördüğünü ifade etti:
“Eşim mastürbasyon yapmıyor ve çok sinirleniyor. Seks yapmadığımız zaman onunla birlikte yaşaması da zorlaşıyor. Onu yaşadığı bu cinsel geriliminden kurtarmak için tüm sorumluluğun bana yüklenmesini haksızlık olarak görüyorum.”
Bu durumun gerçekten adil olup olmadığı konusunda fikir almak istediğini belirten kadın, uzun süreli ve çocuklu ilişkiye sahip olan bir erkeğin seks ile ilgili beklentilerini ve bunu nasıl yönetebileceği konusunda da tavsiye almak istediğini ifade etti.
Cinsel bozuklukların tedavisi alanında uzmanlaşan ABD’li terapist Pamela Stephenson Connolly ise söz konusu şikayete verdiği yanıtta, bu kaygıların altında daha derinden gelen bir arka planın olduğunu belirtti.
Aralarında bir kırgınlığın olduğunu ifade eden Connoly, her şeyin daha kötü bir yere gitmeden önce ele alınması gerektiğini ve kadının yaşadığı stresten kurtulmak için yardım alması gerektiğini dile getirdi.