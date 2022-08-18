https://sputniknews.com.tr/20220818/cezayirdeki-orman-yanginlarinda-olu-sayisi-41e-yukseldi-1060111297.html

Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 41'e yükseldi

Cezayir'deki orman yangınlarında ölü sayısı 41'e yükseldi

Cezayir'in çeşitli kentlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e, yaralı sayısı 160'a çıktı. Onlarca kişi hâlâ kayıp olduğu... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T23:56+0300

2022-08-18T23:56+0300

2022-08-19T00:09+0300

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Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kentte 118 noktada yangın çıktığını, yangınlarda ölenlerin sayısının 41’e, yaralı sayısının da 160’a yükseldiğini duyurdu. Yangın 21 kentte çıktıCezayir İçişlerine Bağlı Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kentte 118 noktada yangın çıktığı belirtildi.Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, yangınlarda ölenlerin sayısının 41’e, yaralı sayısının da 160’a yükseldiği ifade edildi.'Onlarca kişi hala kayıp'Yerel basına göre onlarca kişi ise hâlâ kayıp.Bu arada Başbakan Eymen Bin Abdurrahman, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un talimatı üzerine yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Et-Tarif kentine gitti.'Hayatını kaybedenlerin çoğu tatilci'Bin Abdurrahman, burada basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun bölge sakinleri değil tatilciler olduğunu söyledi.Söndürme çalışmalarında herhangi bir kusur bulunmadığını savunan Başbakan, hızı saatte 91 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almanın zorlaştığını kaydetti.Cezayir Adalet Bakanlığı ise yangınların kasıtlı çıkarılma iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen kuzeydoğu vilayetlerinde bazı yolların hala trafiğe kapalı olduğu belirtildi.Et-Tarif'teki yangın büyük hasara neden olduSosyal medyaya yansıyan görüntülerde özellikle Et-Tarif kentindeki yangının boyutu dikkati çekiyor.Et-Tarif kentindeki çok büyük ormanlık alanın kül olduğu, hayvanat bahçesinin neredeyse tamamen yok olduğu ve ülkenin en önemli milli parklarından biri olarak bilinen El-Kala Milli Parkı'nın büyük kısmının da zarar gördüğü görülüyor.Et-Tarif'de 3 kişi yangına sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındıCezayir'deki yangınlarda en büyük zararı gören kentlerden Et-Tarif'de, 3 kişi yangına sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı.Savunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Et-Tarif'te başkalarına ait tarım ürünlerini yaktığı tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 40 ila 70 arasında değiştiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin yangına sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturulduğu belirtildi.Açıklamada, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gözaltına alınan kişilerin adli mercilerin karşısına çıkarılacağı aktarıldı.Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyorCezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, dün akşam devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarında Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 24, kuzeydeki Setif kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, ağustosun başından bu yana birçok kentte ormanlık alanlarda 106 noktada yangın çıktığını, bu yangınların bazılarının kasten çıkarıldığını, bazılarının ise doğal sonuçlarla meydana geldiğini belirtmişti.Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu aktaran Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220818/cezayirdeki-orman-yanginlarinda-olu-sayisi-38e-yukseldi-1060091707.html

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