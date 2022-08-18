https://sputniknews.com.tr/20220818/cezayirde-orman-yanginlarinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-26ya-yukseldi-1060068924.html

Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Cezayir’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T04:08+0300

2022-08-18T04:08+0300

2022-08-18T04:09+0300

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Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, Ağustos’un başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınlarının meydana geldiğini belirtti.'2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alan kül oldu'Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti” ifadelerine yer verilmişti.Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350’yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye ekipleri ile ordunun yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerlerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiği görüldü.Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, 45 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

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afrika, cezayir, yangın, orman yangını