https://sputniknews.com.tr/20220818/buca-metrosu-icin-avrupadan-215-milyon-euro-kaynak-1060070914.html

Buca Metrosu için Avrupa'dan 21.5 milyon Euro kaynak

Buca Metrosu için Avrupa'dan 21.5 milyon Euro kaynak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent tarihinin en büyük ulaşım projesi olan Buca Metrosu’nun yapımı için gerekli yaklaşık 21,5 milyon euro (390... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T07:00+0300

2022-08-18T07:00+0300

2022-08-18T07:00+0300

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buca

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu’nun yapımı için gerekli yaklaşık 21,5 milyon Euro (390 milyon lira) tutarındaki ilk kaynağı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) sağladı."O METRO BUCA'YA GELECEK"Avrupa’nın iki önemli kalkınma bankasından uygun koşullarda sağladıkları kredinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansal gücünün yanı sıra mali stratejilerinin doğruluğunun bir kanıtı olduğunu vurgulayan Soyer, şunları kaydetti:“Hazine garantisi olmaksızın 4 yıl geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeye uzanan finansmanın uygun koşullarda sağlanması, İzmir’e güvenin ve küresel bazda kazanılan itibarın bir göstergesi. Dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu süreçte belediyemizin böyle önemli finansal kaynaklara ulaşabilmesi ve bu kapsamdaki ilk kredi dilimlerinin gelmesi çok önemli bir olay. Şimdi artık hedefe kilitlenip sadece önümüze bakacağız. Buca Metrosu’nun yapımına devam edeceğiz. O metro Buca’ya gelecek.”Üçyol-Buca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 2021 yılının temmuz ayında 125 milyon euro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 2021 yılının kasım ayında 125 milyon euro olmak üzere toplam 250 milyon euro tutarında dış finansman sözleşmesi imzalamıştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metro Projesi’nin hayata geçirilmesi için toplam 250 milyon euro tutarındaki bu dış finansmandan, projenin kaldıracı olacak yaklaşık 21,5 milyon euro avans tutarındaki kaynağı uluslararası kalkınma bankalarından sağladı. Geri kalan finansmanın yine belirtilen uluslararası kalkınma bankalarından hak ediş bazında, yapılan sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılacağı ifade edildi.

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