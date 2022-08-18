https://sputniknews.com.tr/20220818/borsa-istanbulda-yeni-rekor-3000-puan-asildi-1060100219.html

Borsa İstanbul'da yeni rekor: 3000 puan aşıldı

Borsa İstanbul'da yeni rekor: 3000 puan aşıldı

BIST 100 endeksi, faiz kararının ardından yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T17:49+0300

2022-08-18T17:49+0300

2022-08-18T17:49+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından ilk tepki olarak gerileyen BIST 100 endeksi daha sonra yönünü yukarı çevirdi.BİST 100 yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı.Endeks faiz indirimi kararı sonrası bankacılık endeksi liderliğinde yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti. Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3'ü aşmıştı.Son zamanlarda borsada yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda bulunuyor. 12 Ağustos haftası itibarıyla yabancı yatırımcılar borsada 270 milyon dolarlık alım yaptı. Söz konusu rakam Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

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