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https://sputniknews.com.tr/20220818/borsa-istanbulda-yeni-rekor-3000-puan-asildi-1060100219.html
Borsa İstanbul'da yeni rekor: 3000 puan aşıldı
Borsa İstanbul'da yeni rekor: 3000 puan aşıldı
BIST 100 endeksi, faiz kararının ardından yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T17:49+0300
2022-08-18T17:49+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından ilk tepki olarak gerileyen BIST 100 endeksi daha sonra yönünü yukarı çevirdi.BİST 100 yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı.Endeks faiz indirimi kararı sonrası bankacılık endeksi liderliğinde yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti. Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3'ü aşmıştı.Son zamanlarda borsada yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda bulunuyor. 12 Ağustos haftası itibarıyla yabancı yatırımcılar borsada 270 milyon dolarlık alım yaptı. Söz konusu rakam Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
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borsa, borsa istanbul
borsa, borsa istanbul

Borsa İstanbul'da yeni rekor: 3000 puan aşıldı

17:49 18.08.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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BIST 100 endeksi, faiz kararının ardından yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı.
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından ilk tepki olarak gerileyen BIST 100 endeksi daha sonra yönünü yukarı çevirdi.

BİST 100 yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı.

Endeks faiz indirimi kararı sonrası bankacılık endeksi liderliğinde yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti. Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3'ü aşmıştı.

Son zamanlarda borsada yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda bulunuyor. 12 Ağustos haftası itibarıyla yabancı yatırımcılar borsada 270 milyon dolarlık alım yaptı. Söz konusu rakam Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
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