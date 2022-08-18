https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-eylul-ayinda-baslatacagiz-1060068142.html

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayında başlatacağız

Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül ayında başlatacağız

Zeytinburnu'nda vatandaşlar ve esnafla buluşan Bakan Murat Kurum, "İnşallah İstanbul'un, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini eylül... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T03:28+0300

2022-08-18T03:28+0300

2022-08-18T03:34+0300

türkiye

murat kurum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060067716_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c366eb9ac65c36524a6ca7ee217e382f.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda kurulan çarşamba pazarını gezdi. Bakan Kurum, pazarcılar ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Pazarda çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, ardından Bulvar Caddesi'ndeki dükkanlara girip esnafla sohbet etti. Bakan Kurum'a, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta eşlik etti. Vatandaşlara karanfil dağıtan, onlarla fotoğraf çektiren Bakan Kurum, bir dondurmacıda çocuklara dondurma ikram etti.Muhalefet, 'sosyal medya belediyeciliği' yapmaktan öteye geçemediler.Caddedeki AK Nokta'yı ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul ve Zeytinburnu'nda yapılan hizmetleri anlattı. Murat Kurum, 140 bin konutun dönüşümünün fiilen devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:Bugün karşılarında bulunanların sadece algı peşinde olduğunu gördüklerini ifade eden Bakan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesi ve Türkiye'nin 81 iliyle beraber olacaklarını, bu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini vurguladı.Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara da işaret ederek birçok kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu kampanyayı biz duyurur duyurmaz konut fiyatları da kira fiyatları da gerilemeye başladı'Konut arzının azalması ve fiyatların artması konusuna da değinen Bakan Kurum, konuyla ilgili hemen çalışmaya başladıklarını ifade etti. Kurum, şöyle konuştu:Kurum, 2023 seçimlerinin ülkenin geleceği ve çocuklar adına önemli bir seçim olduğuna dikkati çekerek "Bu seçimde ehliyetle liyakatsizliğin, iftirayla becerinin, vatandaşa hizmet etmekle vatandaşa algı üretmenin yarışı olacak. Biz 4 senedir bu görevi yapıyoruz ve 81 ile gittim. Vatandaşın problemi neyse o sorunları çözme gayretinde olduk. Amacımız, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Bu anlayışla 2023 seçimlerine hazırlanacağız'' dedi.Konuşmasının ardından Bakan Kurum, vatandaşlara aşure dağıttı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/bakan-kurum-kentsel-donusumde-kira-destegi-artacak-1060032802.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum