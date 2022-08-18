https://sputniknews.com.tr/20220818/aym-iki-cumhurbaskanligi-kararnamesini-iptal-etti-anayasaya-aykiri-1060069881.html
AYM iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti: Anayasaya aykırı
AYM iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti: Anayasaya aykırı
AYM, Cumhurbaşkanı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması' kararnamesinin tamamı ile 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesini 'anayasaya... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T04:48+0300
2022-08-18T04:48+0300
2022-08-18T04:59+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
kararname
fiyat istikrarı komitesi
sanayileşme icra komitesi
anayasa
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043039858_11:0:982:546_1920x0_80_0_0_7d5eedf42ff7d47b5c813040785c6ac0.png
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Meclis Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ve diğer milletvekillerinin iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin iptal başvurusunu karara bağladı.Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi' hakkındaki kararın tamamı ile bazı maddeleri ve 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesinin 3. fırkasının e bendinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Talebi görüşen Yüksek Mahkeme, her iki Cumhurbaşkanı kararnamesinin de anayasaya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1043039858_132:0:860:546_1920x0_80_0_0_7d495c6cb95cf3cee604ab9c35d52d6b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, kararname, fiyat istikrarı komitesi, sanayileşme icra komitesi, anayasa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), engin özkoç, özgür özel, engin altay
anayasa mahkemesi (aym), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, kararname, fiyat istikrarı komitesi, sanayileşme icra komitesi, anayasa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), engin özkoç, özgür özel, engin altay
AYM iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti: Anayasaya aykırı
04:48 18.08.2022 (güncellendi: 04:59 18.08.2022) Abone ol
AYM, Cumhurbaşkanı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması' kararnamesinin tamamı ile 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesini 'anayasaya aykırılık' gerekçesiyle iptaline karar verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Meclis Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ve diğer milletvekillerinin iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin iptal başvurusunu karara bağladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi' hakkındaki kararın tamamı ile bazı maddeleri ve 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesinin 3. fırkasının e bendinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.
Gazete Duvar'ın aktardığına
göre Talebi görüşen Yüksek Mahkeme, her iki Cumhurbaşkanı kararnamesinin de anayasaya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti.