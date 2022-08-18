https://sputniknews.com.tr/20220818/aym-iki-cumhurbaskanligi-kararnamesini-iptal-etti-anayasaya-aykiri-1060069881.html

AYM iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti: Anayasaya aykırı

AYM iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti: Anayasaya aykırı

AYM, Cumhurbaşkanı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması' kararnamesinin tamamı ile 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesini 'anayasaya... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T04:48+0300

2022-08-18T04:48+0300

2022-08-18T04:59+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

kararname

fiyat istikrarı komitesi

sanayileşme icra komitesi

anayasa

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Meclis Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay ve diğer milletvekillerinin iki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin iptal başvurusunu karara bağladı.Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre CHP'liler, Cumhurbaşkanlığı'nın 'Fiyat İstikrarı Komitesi' hakkındaki kararın tamamı ile bazı maddeleri ve 'Sanayileşme İcra Komitesi' kararnamesinin 4. maddesinin 3. fırkasının e bendinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etti.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Talebi görüşen Yüksek Mahkeme, her iki Cumhurbaşkanı kararnamesinin de anayasaya aykırı olduğuna karar vererek oy çokluğuyla iptaline hükmetti.

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