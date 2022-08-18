https://sputniknews.com.tr/20220818/aydinda-orman-yangini-1060110460.html

Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T23:27+0300

2022-08-18T23:27+0300

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türkiye

aydın

orman yangını

söke

yangın

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Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220813/aydinda-orman-yangini-1059892982.html

türkiye

aydın

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