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https://sputniknews.com.tr/20220818/aydinda-orman-yangini-1060110460.html
Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
orman yangını
söke
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220813/aydinda-orman-yangini-1059892982.html
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aydın, orman yangını, söke, yangın
aydın, orman yangını, söke, yangın

Aydın'da orman yangını

23:27 18.08.2022 (güncellendi: 23:30 18.08.2022)
© AAAydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
© AA
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
© AA
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
1/2
© AA
2/2
© AA
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
TÜRKİYE
Aydın'da orman yangını
13 Ağustos, 19:38
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