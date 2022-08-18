https://sputniknews.com.tr/20220818/aydinda-orman-yangini-1060110460.html
Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T23:27+0300
2022-08-18T23:27+0300
2022-08-18T23:30+0300
türkiye
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orman yangını
söke
yangın
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220813/aydinda-orman-yangini-1059892982.html
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aydın, orman yangını, söke, yangın
aydın, orman yangını, söke, yangın
Aydın'da orman yangını 23:27 18.08.2022 (güncellendi: 23:30 18.08.2022) Abone ol
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
© AA © AA