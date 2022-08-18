https://sputniknews.com.tr/20220818/avrupa-ilac-kurumu-guney-kore-yapimi-yeni-kovid-19-asisini-inceliyor--1060103235.html

Avrupa İlaç Kurumu, Güney Kore yapımı yeni Kovid-19 aşısını inceliyor

Avrupa İlaç Kurumu, Güney Kore yapımı yeni Kovid-19 aşısını inceliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Güney Kore şirketince geliştirilen bir Kovid-19 aşısının pazar onayı başvurusunu... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T19:18+0300

2022-08-18T19:18+0300

2022-08-18T19:18+0300

koronavirüs

kovid-19

aşı

ema

güney kore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052944580_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf092586a981c017a6bce855c6056761.jpg

EMA'dan yapılan açıklamada, Güney Kore merkezli SK Chemicals adlı şirketin geliştirdiği 'Skycovion' adlı aşının Kovid-19'a karşı AB ülkelerinde kullanılması için yapılan koşullu pazar onayı başvurusunun incelendiği belirtildi.Şirketin aşıyla ilgili verileri EMA'ya ilettiği, değerlendirmenin ardından AB'nin yasal onayı için tavsiye kararının duyurulacağı kaydedildi. EMA'nın tavsiye kararlarını AB Komisyonunun onaylaması gerekiyor.EMA'nın verdiği bilgiye göre, Skycovion aşısı hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan 'spike' proteininin parçalarını içeren nanopartikülleri barındırıyor.Aşı yapılan kişilerin bağışıklık sistemlerinin nanopartikülleri tespit ederek virüse karşı antikor veya T hücresi şeklinde doğal savunma geliştirmesi, daha sonra virüse maruz kalınması durumunda koruma sağlaması bekleniyor.EMA daha önce Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax ve Valneva'nın Kovid-19 aşılarına onay vermişti.SK Chemicals dışında Sanofi Pasteur şirketinin aşıları için onay değerlendirme süreci devam ediyor.Sputnik V, Hipra ve Sinovac aşıları ise halen ön inceleme sürecinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220816/ingiltere-modernanin-guncellenmis-kovid-19-hatirlatma-dozuna-onay-verdi-1059968096.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kovid-19, aşı, ema, güney kore