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Avrupa İlaç Kurumu, Güney Kore yapımı yeni Kovid-19 aşısını inceliyor
Avrupa İlaç Kurumu, Güney Kore yapımı yeni Kovid-19 aşısını inceliyor
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Güney Kore şirketince geliştirilen bir Kovid-19 aşısının pazar onayı başvurusunu... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T19:18+0300
2022-08-18T19:18+0300
koronavirüs
kovid-19
aşı
ema
güney kore
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EMA'dan yapılan açıklamada, Güney Kore merkezli SK Chemicals adlı şirketin geliştirdiği 'Skycovion' adlı aşının Kovid-19'a karşı AB ülkelerinde kullanılması için yapılan koşullu pazar onayı başvurusunun incelendiği belirtildi.Şirketin aşıyla ilgili verileri EMA'ya ilettiği, değerlendirmenin ardından AB'nin yasal onayı için tavsiye kararının duyurulacağı kaydedildi. EMA'nın tavsiye kararlarını AB Komisyonunun onaylaması gerekiyor.EMA'nın verdiği bilgiye göre, Skycovion aşısı hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan 'spike' proteininin parçalarını içeren nanopartikülleri barındırıyor.Aşı yapılan kişilerin bağışıklık sistemlerinin nanopartikülleri tespit ederek virüse karşı antikor veya T hücresi şeklinde doğal savunma geliştirmesi, daha sonra virüse maruz kalınması durumunda koruma sağlaması bekleniyor.EMA daha önce Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax ve Valneva'nın Kovid-19 aşılarına onay vermişti.SK Chemicals dışında Sanofi Pasteur şirketinin aşıları için onay değerlendirme süreci devam ediyor.Sputnik V, Hipra ve Sinovac aşıları ise halen ön inceleme sürecinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/ingiltere-modernanin-guncellenmis-kovid-19-hatirlatma-dozuna-onay-verdi-1059968096.html
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kovid-19, aşı, ema, güney kore
kovid-19, aşı, ema, güney kore

Avrupa İlaç Kurumu, Güney Kore yapımı yeni Kovid-19 aşısını inceliyor

19:18 18.08.2022
© AAKoronavirüs aşı
Koronavirüs aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Güney Kore şirketince geliştirilen bir Kovid-19 aşısının pazar onayı başvurusunu değerlendirmeye başladı.
EMA'dan yapılan açıklamada, Güney Kore merkezli SK Chemicals adlı şirketin geliştirdiği 'Skycovion' adlı aşının Kovid-19'a karşı AB ülkelerinde kullanılması için yapılan koşullu pazar onayı başvurusunun incelendiği belirtildi.
Şirketin aşıyla ilgili verileri EMA'ya ilettiği, değerlendirmenin ardından AB'nin yasal onayı için tavsiye kararının duyurulacağı kaydedildi. EMA'nın tavsiye kararlarını AB Komisyonunun onaylaması gerekiyor.
EMA'nın verdiği bilgiye göre, Skycovion aşısı hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde bulunan 'spike' proteininin parçalarını içeren nanopartikülleri barındırıyor.
Aşı yapılan kişilerin bağışıklık sistemlerinin nanopartikülleri tespit ederek virüse karşı antikor veya T hücresi şeklinde doğal savunma geliştirmesi, daha sonra virüse maruz kalınması durumunda koruma sağlaması bekleniyor.
EMA daha önce Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax ve Valneva'nın Kovid-19 aşılarına onay vermişti.
SK Chemicals dışında Sanofi Pasteur şirketinin aşıları için onay değerlendirme süreci devam ediyor.
Sputnik V, Hipra ve Sinovac aşıları ise halen ön inceleme sürecinde bulunuyor.
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