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Ankara'da acele kamulaştırılma kararı Resmi Gazete'de
Ankara'da acele kamulaştırılma kararı Resmi Gazete'de
Ankara’nın Sincan ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T06:21+0300
2022-08-18T06:21+0300
türkiye
resmi gazete
ankara
acele kamulaştırma kararı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara’nın Sincan ilçesi, İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi, Saray ve Fethiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
türkiye
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resmi gazete, ankara, acele kamulaştırma kararı
resmi gazete, ankara, acele kamulaştırma kararı

Ankara'da acele kamulaştırılma kararı Resmi Gazete'de

06:21 18.08.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Ankara’nın Sincan ve Kahramankazan ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ankara’nın Sincan ilçesi, İlyakut Mahallesi ile Kahramankazan ilçesi, Saray ve Fethiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri gösterilen özel mülkiyete konu taşınmazların, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan üretim alanlarının oluşturulması amacıyla Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.
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