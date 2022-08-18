https://sputniknews.com.tr/20220818/alkol-zamlarini-duyuran-aybasa-bakanliktan-ceza-1060071482.html

Alkol zamlarını duyuran Aybaş'a Bakanlık'tan ceza

Alkol zamlarını duyuran Aybaş'a Bakanlık'tan ceza

CİMER'e yapılan şikayet üzerine Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a 'zamları markalara göre duyurduğu' ve 'sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T08:23+0300

2022-08-18T08:23+0300

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türkiye

özgür aybaş

tekel

alkol

zam

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a, içkilere yapılacak zamları markalara göre duyurduğu ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markası göründüğü gerekçesiyle ceza kesildi.Aybaş’ın 31 Temmuz'da Twitter’dan “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notuyla paylaştığı içkili fotoğraf 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, fotoğraf ve zam duyurularını gerekçe göstererek Aybaş’a tebligat gönderdi. Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiğini öne sürdü.

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özgür aybaş, tekel, alkol, zam