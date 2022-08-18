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https://sputniknews.com.tr/20220818/alkol-zamlarini-duyuran-aybasa-bakanliktan-ceza-1060071482.html
Alkol zamlarını duyuran Aybaş'a Bakanlık'tan ceza
Alkol zamlarını duyuran Aybaş'a Bakanlık'tan ceza
CİMER'e yapılan şikayet üzerine Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a 'zamları markalara göre duyurduğu' ve 'sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T08:23+0300
2022-08-18T08:23+0300
türkiye
özgür aybaş
tekel
alkol
zam
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a, içkilere yapılacak zamları markalara göre duyurduğu ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markası göründüğü gerekçesiyle ceza kesildi.Aybaş’ın 31 Temmuz'da Twitter’dan “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notuyla paylaştığı içkili fotoğraf 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, fotoğraf ve zam duyurularını gerekçe göstererek Aybaş’a tebligat gönderdi. Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiğini öne sürdü.
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özgür aybaş, tekel, alkol, zam
özgür aybaş, tekel, alkol, zam

Alkol zamlarını duyuran Aybaş'a Bakanlık'tan ceza

08:23 18.08.2022
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© DHA
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CİMER'e yapılan şikayet üzerine Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a 'zamları markalara göre duyurduğu' ve 'sosyal medyada yayınladığı bir fotoğrafta bira marka göründüğü' gerekçesiyle ceza verildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a, içkilere yapılacak zamları markalara göre duyurduğu ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta bira markası göründüğü gerekçesiyle ceza kesildi.
Aybaş’ın 31 Temmuz'da Twitter’dan “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notuyla paylaştığı içkili fotoğraf 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, fotoğraf ve zam duyurularını gerekçe göstererek Aybaş’a tebligat gönderdi. Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiğini öne sürdü.
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