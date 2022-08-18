https://sputniknews.com.tr/20220818/adana-demirspor-rus-golcu-dzyubayi-transfer-etti-1060106196.html

Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

adana demirspor

artem dzyuba

transfer

spor toto süper lig

zenit

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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220224/adana-demirspor-baskani-galatasaray-veya-fenerbahce-baskani-olsaydim-messi-benim-takimimda-oynardi-1054196619.html

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adana demirspor, artem dzyuba, transfer, spor toto süper lig, zenit