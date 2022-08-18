https://sputniknews.com.tr/20220818/adana-demirspor-rus-golcu-dzyubayi-transfer-etti-1060106196.html
Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti
Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T21:04+0300
2022-08-18T21:04+0300
2022-08-18T21:05+0300
spor
adana demirspor
artem dzyuba
transfer
spor toto süper lig
zenit
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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220224/adana-demirspor-baskani-galatasaray-veya-fenerbahce-baskani-olsaydim-messi-benim-takimimda-oynardi-1054196619.html
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adana demirspor, artem dzyuba, transfer, spor toto süper lig, zenit
adana demirspor, artem dzyuba, transfer, spor toto süper lig, zenit
Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti
21:04 18.08.2022 (güncellendi: 21:05 18.08.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.