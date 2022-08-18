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Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti
Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
adana demirspor
artem dzyuba
transfer
spor toto süper lig
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Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.
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adana demirspor, artem dzyuba, transfer, spor toto süper lig, zenit
adana demirspor, artem dzyuba, transfer, spor toto süper lig, zenit

Adana Demirspor, Rus golcü Dzyuba'yı transfer etti

21:04 18.08.2022 (güncellendi: 21:05 18.08.2022)
© AASpor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Dzyuba, geçtiğimiz sezon 13 gol atmıştı.
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