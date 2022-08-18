https://sputniknews.com.tr/20220818/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglu-taktik-degisikligine-gitti-1060072417.html
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taktik değiştirdiğini" öne sürdü. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T09:41+0300
2022-08-18T09:41+0300
2022-08-18T09:41+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
istanbul
politika
belediye başkanlığı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, "CHP kulislerine kulak verdim" dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun taktik değişikliğine gittiğini iddia etti. Selvi, süreci madde madde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20220726/ibb-baskani-imamoglu-ben-tatil-meraklisi-biri-degilim-1059169923.html
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ekrem imamoğlu, chp, istanbul, politika, belediye başkanlığı
ekrem imamoğlu, chp, istanbul, politika, belediye başkanlığı
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "taktik değiştirdiğini" öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, "CHP kulislerine kulak verdim" dedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun taktik değişikliğine gittiğini iddia etti.
Selvi, süreci madde madde özetledi:
"1- Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutması partide hoşnutsuzluk yarattı.2- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun ismi neredeyse kesinleşmişken İmamoğlu’nun ısrarını sürdürmesi aleyhine işlemeye başladı. 3- Ekrem İmamoğlu bunu gördü. Ayrıca girdiği polemikler nedeniyle gücü zayıfladı. Kılıçdaroğlu ise güçlendi. İmamoğlu bu kez güç tazelemek için Kılıçdaroğlu’na yaklaşmayı tercih etti. 4- Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti. Kılıçdaroğlu’na yakın gözükerek CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor. 5- Ama Cumhurbaşkanı adaylığından da vazgeçmiş değil. 6’lı masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmazsa kendi isminin gündemde kalması için çalışıyor. Siz siz olun fotoğraflara değil onların arkasındaki gerçeklere odaklanın."