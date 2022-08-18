Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti

"1- Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutması partide hoşnutsuzluk yarattı.2- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun ismi neredeyse kesinleşmişken İmamoğlu’nun ısrarını sürdürmesi aleyhine işlemeye başladı. 3- Ekrem İmamoğlu bunu gördü. Ayrıca girdiği polemikler nedeniyle gücü zayıfladı. Kılıçdaroğlu ise güçlendi. İmamoğlu bu kez güç tazelemek için Kılıçdaroğlu’na yaklaşmayı tercih etti. 4- Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti. Kılıçdaroğlu’na yakın gözükerek CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor. 5- Ama Cumhurbaşkanı adaylığından da vazgeçmiş değil. 6’lı masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmazsa kendi isminin gündemde kalması için çalışıyor. Siz siz olun fotoğraflara değil onların arkasındaki gerçeklere odaklanın."