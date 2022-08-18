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Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor
Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor
Ardahan'da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresini kaplayarak adeta kar görüntüsü oluşturdu. Bu... 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, ardahan, sinek, ölüm, uçuş
фото, fotoğraf, ardahan, sinek, ölüm, uçuş

Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor

02:11 18.08.2022 (güncellendi: 02:20 18.08.2022)
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Ardahan'da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresini kaplayarak adeta kar görüntüsü oluşturdu. Bu görüntüler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" devam ediyor.

Ardahan&#x27;da, &quot;bir günlükler&quot; ve &quot;mayıs sinekleri&quot; olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların &quot;ölüm uçuşu&quot; devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların "ölüm uçuşu" devam ediyor.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Kentte genellikle Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi ile Ardahan Köprüsü bölgesinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarıyor.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

Önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, &quot;ölüm dansını&quot; izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla çok sayıda vatandaş alana geliyor.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Sineklerin uçuşlarını izleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, söz konusu olayı başka yerde duymadığını söyledi.

Sineklerin uçuşlarını izleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, söz konusu olayı başka yerde duymadığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Sineklerin uçuşlarını izleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere, söz konusu olayı başka yerde duymadığını söyledi.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Olayın özellikle Kura Nehri Vadisinde yaşanmasının Ardahan için önemli olduğunu ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten Demir, "Kura Nehri ve Tarihi Köprü bölgesinde uçuşan bu sinekler adeta kar tanesi gibi. İzlemeye değer. Ben de bu nedenle geldim. Bu konuya ilişkin bilim insanları bize doğru bilgiyi verecektir. dedi.

Olayın özellikle Kura Nehri Vadisinde yaşanmasının Ardahan için önemli olduğunu ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten Demir, &quot;Kura Nehri ve Tarihi Köprü bölgesinde uçuşan bu sinekler adeta kar tanesi gibi. İzlemeye değer. Ben de bu nedenle geldim. Bu konuya ilişkin bilim insanları bize doğru bilgiyi verecektir. dedi. - Sputnik Türkiye
5/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Olayın özellikle Kura Nehri Vadisinde yaşanmasının Ardahan için önemli olduğunu ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirten Demir, "Kura Nehri ve Tarihi Köprü bölgesinde uçuşan bu sinekler adeta kar tanesi gibi. İzlemeye değer. Ben de bu nedenle geldim. Bu konuya ilişkin bilim insanları bize doğru bilgiyi verecektir. dedi.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli Sibel Kaya, aydınlatma direği etrafında toplanan Mayıs sinekleri ya da "bir günlükler" olarak adlanan sineklerin larva halini suda geçirdiklerini söyledi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli Sibel Kaya, aydınlatma direği etrafında toplanan Mayıs sinekleri ya da &quot;bir günlükler&quot; olarak adlanan sineklerin larva halini suda geçirdiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
6/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli Sibel Kaya, aydınlatma direği etrafında toplanan Mayıs sinekleri ya da "bir günlükler" olarak adlanan sineklerin larva halini suda geçirdiklerini söyledi.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Kaya, ''Larva halini suda geçiren bir günlükler daha sonra çiftleşmek için sudan çıkarak kelebek haline dönüşüyorlar. Çıktıktan sonra 2 ile 15 saat veya en fazla bir gün yaşıyorlar. Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar. Yaşam döngüleri bu şekilde'' dedi.

Kaya, &#x27;&#x27;Larva halini suda geçiren bir günlükler daha sonra çiftleşmek için sudan çıkarak kelebek haline dönüşüyorlar. Çıktıktan sonra 2 ile 15 saat veya en fazla bir gün yaşıyorlar. Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar. Yaşam döngüleri bu şekilde&#x27;&#x27; dedi. - Sputnik Türkiye
7/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Kaya, ''Larva halini suda geçiren bir günlükler daha sonra çiftleşmek için sudan çıkarak kelebek haline dönüşüyorlar. Çıktıktan sonra 2 ile 15 saat veya en fazla bir gün yaşıyorlar. Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar. Yaşam döngüleri bu şekilde'' dedi.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Tarık Yıldırım isimli vatandaş, bir günlüklerin ışıklar altında dans ettiğini söyleyerek, ''Burası bir günlük sinekler ile dolu. Her yıl gerçekleşen bu görüntü bu yıl da tekrarlandı. Kışın karla kaplı bu alanlar yaz aylarında da sineklerle kaplandı. Şu anda bir günlükler şehri istila etmiş durumda. Güzel bir görüntü ve ışıklar altında dans ediyorlar'' şeklinde konuştu.

Tarık Yıldırım isimli vatandaş, bir günlüklerin ışıklar altında dans ettiğini söyleyerek, &#x27;&#x27;Burası bir günlük sinekler ile dolu. Her yıl gerçekleşen bu görüntü bu yıl da tekrarlandı. Kışın karla kaplı bu alanlar yaz aylarında da sineklerle kaplandı. Şu anda bir günlükler şehri istila etmiş durumda. Güzel bir görüntü ve ışıklar altında dans ediyorlar&#x27;&#x27; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
8/9
© İHA / OLGUN YILDIZ

Tarık Yıldırım isimli vatandaş, bir günlüklerin ışıklar altında dans ettiğini söyleyerek, ''Burası bir günlük sinekler ile dolu. Her yıl gerçekleşen bu görüntü bu yıl da tekrarlandı. Kışın karla kaplı bu alanlar yaz aylarında da sineklerle kaplandı. Şu anda bir günlükler şehri istila etmiş durumda. Güzel bir görüntü ve ışıklar altında dans ediyorlar'' şeklinde konuştu.

© İHA / OLGUN YILDIZ

"Bir günlükler" olarak bilinen mayıs sineklerinin "ölüm uçuşu" vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

&quot;Bir günlükler&quot; olarak bilinen mayıs sineklerinin &quot;ölüm uçuşu&quot; vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / OLGUN YILDIZ

"Bir günlükler" olarak bilinen mayıs sineklerinin "ölüm uçuşu" vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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