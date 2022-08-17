https://sputniknews.com.tr/20220817/zimbabvede-manchester-united-brentford-macindan-sonra-cikan-kavgada-bir-taraftar-palayla-olduruldu-1060041541.html

Zimbabve'de Manchester United-Brentford maçından sonra çıkan kavgada bir taraftar palayla öldürüldü

Zimbabve'de Manchester United-Brentford maçından sonra çıkan kavgada bir taraftar palayla öldürüldü

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Zimbabve'de 31 yaşındaki bir taraftar, çıkan kavgada palayla... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T14:08+0300

2022-08-17T14:08+0300

2022-08-17T14:08+0300

spor

ingiltere premier ligi

manchester united

brentford

maç

zimbabve

cinayet

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Zimbabve'de polis, bir taraftarın Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından çıkan kavgada palayla öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı.Ülkenin kuzeyindeki Mbembesi köyünde cumartesi gecesi 31 yaşındaki Vukile Nkomo, kardeşiyle Fingo Bottle Store'da karşılaşmayı izledikten sonra öldürüldü.Nkomo'nun, maç hakkında başka bir taraftarla tartışan kardeşini savunmaya çalıştığı öğrenildi.Manchester United devre arasında 4-0 geride kaldı. 2021-22 sezonunun son iki maçında Brighton (0-4) ve Crystal Palace (0-1) karşısında alınan yenilgilerle birlikte takım, Şubat 1979'dan bu yana ilk kez arka arkaya dört Premier Lig müsabakasını kaybetti.Daily Mail'de yer alan haberde, maç bittikten sonra Nkomo'nun kardeşi ve Sthembelani Tshuma adlı bir adamın tartıştıkları bildirildi.Evine palasını almak için giden Tshuma, dönüşünde Nkomo'nun kardeşini öldürdü.Sunday News'in haberinde zanlının kaçtığı ve sorgulanmak üzere polis tarafından arandığı belirtildi.

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