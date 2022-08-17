https://sputniknews.com.tr/20220817/zimbabvede-manchester-united-brentford-macindan-sonra-cikan-kavgada-bir-taraftar-palayla-olduruldu-1060041541.html
Zimbabve'de Manchester United-Brentford maçından sonra çıkan kavgada bir taraftar palayla öldürüldü
Zimbabve'de Manchester United-Brentford maçından sonra çıkan kavgada bir taraftar palayla öldürüldü
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Zimbabve'de 31 yaşındaki bir taraftar, çıkan kavgada palayla... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T14:08+0300
2022-08-17T14:08+0300
2022-08-17T14:08+0300
spor
ingiltere premier ligi
manchester united
brentford
maç
zimbabve
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060041385_10:0:1585:886_1920x0_80_0_0_22116ca4b9e478ae7e0713bfff6ba76a.jpg
Zimbabve'de polis, bir taraftarın Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından çıkan kavgada palayla öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı.Ülkenin kuzeyindeki Mbembesi köyünde cumartesi gecesi 31 yaşındaki Vukile Nkomo, kardeşiyle Fingo Bottle Store'da karşılaşmayı izledikten sonra öldürüldü.Nkomo'nun, maç hakkında başka bir taraftarla tartışan kardeşini savunmaya çalıştığı öğrenildi.Manchester United devre arasında 4-0 geride kaldı. 2021-22 sezonunun son iki maçında Brighton (0-4) ve Crystal Palace (0-1) karşısında alınan yenilgilerle birlikte takım, Şubat 1979'dan bu yana ilk kez arka arkaya dört Premier Lig müsabakasını kaybetti.Daily Mail'de yer alan haberde, maç bittikten sonra Nkomo'nun kardeşi ve Sthembelani Tshuma adlı bir adamın tartıştıkları bildirildi.Evine palasını almak için giden Tshuma, dönüşünde Nkomo'nun kardeşini öldürdü.Sunday News'in haberinde zanlının kaçtığı ve sorgulanmak üzere polis tarafından arandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220804/ingilterede-futbolculara-cinsel-iliskide-riza-egitimi-zorunlu-hale-getirildi-1059509447.html
zimbabve
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060041385_207:0:1388:886_1920x0_80_0_0_c9c5c8f90757879f0872fdc8bb364089.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere premier ligi, manchester united, brentford, maç, zimbabve, cinayet
ingiltere premier ligi, manchester united, brentford, maç, zimbabve, cinayet
Zimbabve'de Manchester United-Brentford maçından sonra çıkan kavgada bir taraftar palayla öldürüldü
Abone ol
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Zimbabve'de 31 yaşındaki bir taraftar, çıkan kavgada palayla öldürüldü.
Zimbabve'de polis, bir taraftarın Manchester United'ın Brentford'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından çıkan kavgada palayla öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı.
Ülkenin kuzeyindeki Mbembesi köyünde cumartesi gecesi 31 yaşındaki Vukile Nkomo, kardeşiyle Fingo Bottle Store'da karşılaşmayı izledikten sonra öldürüldü.
Nkomo'nun, maç hakkında başka bir taraftarla tartışan kardeşini savunmaya çalıştığı öğrenildi.
Manchester United devre arasında 4-0 geride kaldı. 2021-22 sezonunun son iki maçında Brighton (0-4) ve Crystal Palace (0-1) karşısında alınan yenilgilerle birlikte takım, Şubat 1979'dan bu yana ilk kez arka arkaya dört Premier Lig müsabakasını kaybetti.
Daily Mail'de yer alan haberde, maç bittikten sonra Nkomo'nun kardeşi ve Sthembelani Tshuma adlı bir adamın tartıştıkları bildirildi.
Evine palasını almak için giden Tshuma, dönüşünde Nkomo'nun kardeşini öldürdü.
Sunday News'in haberinde zanlının kaçtığı ve sorgulanmak üzere polis tarafından arandığı belirtildi.