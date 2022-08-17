https://sputniknews.com.tr/20220817/yola-izin-cikmayinca-asma-kopru-yapti-kapisi-da-var-1060032242.html

Yola izin çıkmayınca asma köprü yaptı: Kapısı da var

Yola izin çıkmayınca asma köprü yaptı: Kapısı da var

Artvin'de yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Demir, Ada Yaylası'nda dağlık araziye inşa ettiği evine ulaşmak için komşularından yol yapma izni alamayınca 2 dağ... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T12:38+0300

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yaşam

artvin

yol

arazi

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Yusufeli ilçesinin Ada Yaylası'nda yaşayan işçi emeklisi Mehmet Demir, babasından miras kalan 2 dağın arasındaki araziye 2009 yılında ev yapmaya karar verdi.Planladığı eve ulaşım yolunun uzak oluşu ve komşularının arazilerinden yol geçirilmesine izin vermemesiyle Demir, Çarğisel Deresi üzerine ahşap asma köprü yaptı. Kendi çizdiği projeyle inşa ettiği asma ahşap köprüden eve ulaşan Demir, çocuk ve hayvanların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına da köprü girişine tedbir amaçlı kapı taktı.'Pratik çözümler bulmak istiyoruz'Bölgede arazinin engebeli oluşunun evlere ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen Mehmet Demir, "Bu yaylada babamdan miras kalan arazi vardı. 13 yıl önce bu arazi üzerine ev yapmaya karar verdim ancak arazime ulaşım yolu dağın arkasından geçtiği için evime uzak kalıyordu. Bunun üzerine komşumla konuşup yol yapılması için talepte bulundum. Komşum kendi arazisinden yol geçirilmesine izin vermedi. Bölgemiz engebeli olduğu için birçok konuda pratik çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Farklı alternatifler düşündüm ve çareyi köprü yapmakta buldum." dedi.Kapı da taktıKöprüyle zamandan tasarruf ettiğini anlatan Demir, "Bu köprünün projesini kendim çizdim ve tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Yerden 15 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 60 metre uzunluğundaki ahşap köprümle 13 yıldır evime ulaşımı sağlıyorum. Hem evime ulaşırken fazla yorulmuyorum hem de zamandan tasarruf sağlıyorum. Her işimi bu köprü üzerinden hallediyorum. Evimin inşaat malzemelerini bile bu köprüden getirip götürüyorum. Köprüye kapı takmamdaki amacım da tamamen tedbir içindir çünkü burada çocuklar var, hayvanlar var. Köprüden geçmeye çalışıp düşmesinler diye. O yüzden kapı olması gerekliydi." diye konuştu.

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artvin, yol, arazi