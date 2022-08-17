Türkiye
SON DAKİKA| Rusya: Kiev, Zaporojye Nükleer Santrali’nde yankı uyandıracak provokasyon hazırlığında
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/wsj-ab-uyelerinin-ruslara-vize-yasagi-cagrisi-moskovanin-onundeki-zayifligi-ortaya-cikardi-1060062177.html
WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı
WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı
The Wall Street Journal yazarı William Nattrass, Avrupa Birliği’nde (AB) tartışılan Ruslara vize yasağı getirilmesi konusunun utanç verici olduğunu belirtti. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:46+0300
2022-08-17T23:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
abd
vize
wsj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_8710c1d20d5a53ddbca9add9f0ff2032.jpg
William Nattrass, “AB’nin, Rus devlet enerji devlerine Avrupa’ya yakıt sağlayarak milyarlar kazanmasına izin vermeye devam ederken tüm suçu sıradan vatandaşlara atmayı düşünmesi utanç verici” diye yazdı.Bunun sadece Avrupa liderlerinin, Rusya’dan arz olmadan enerji kriziyle baş etmekte başarısız olmaktan kaynaklandığını belirten gazeteci, bunun yanında AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımlarının etkili olduğunu da göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.“AB yönetimi, yaptırımları sürdürmek için Başkan Putin’e karşı ucuz PR kampanyalarına başvurmaya hazır” diyen Nattrass, “Ruslara vize yasağı, Batı’nın özgürlük ve hoşgörü ilkelerine aykırı” diye ekledi.Avrupa'nın Moskova'yı nasıl zayıflatmaya çalışabileceğine dair fikirlerinin tükendiğini yazan gazeteci, bu tür tekliflerin sadece Moskova önündeki zayıflığını ortaya çıkardığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220816/finlandiya-ruslara-eskisi-kadar-vize-vermeyecek-1059995108.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962156_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_dc6f2e8ccc6e6377ba1904f87624b149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ab, abd, vize, wsj
rusya, ab, abd, vize, wsj

WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı

23:46 17.08.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынRus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs
Rus turist, Türkiye, pasaport, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
Abone olTelegram
The Wall Street Journal yazarı William Nattrass, Avrupa Birliği’nde (AB) tartışılan Ruslara vize yasağı getirilmesi konusunun utanç verici olduğunu belirtti.
William Nattrass, “AB’nin, Rus devlet enerji devlerine Avrupa’ya yakıt sağlayarak milyarlar kazanmasına izin vermeye devam ederken tüm suçu sıradan vatandaşlara atmayı düşünmesi utanç verici” diye yazdı.
Bunun sadece Avrupa liderlerinin, Rusya’dan arz olmadan enerji kriziyle baş etmekte başarısız olmaktan kaynaklandığını belirten gazeteci, bunun yanında AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımlarının etkili olduğunu da göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.
“AB yönetimi, yaptırımları sürdürmek için Başkan Putin’e karşı ucuz PR kampanyalarına başvurmaya hazır” diyen Nattrass, “Ruslara vize yasağı, Batı’nın özgürlük ve hoşgörü ilkelerine aykırı” diye ekledi.
Avrupa'nın Moskova'yı nasıl zayıflatmaya çalışabileceğine dair fikirlerinin tükendiğini yazan gazeteci, bu tür tekliflerin sadece Moskova önündeki zayıflığını ortaya çıkardığını kaydetti.
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Ukrayna krizi
Finlandiya, Ruslara eskisi kadar vize vermeyecek
Dün, 14:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала