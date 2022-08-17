https://sputniknews.com.tr/20220817/wsj-ab-uyelerinin-ruslara-vize-yasagi-cagrisi-moskovanin-onundeki-zayifligi-ortaya-cikardi-1060062177.html
WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı
WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı
The Wall Street Journal yazarı William Nattrass, Avrupa Birliği’nde (AB) tartışılan Ruslara vize yasağı getirilmesi konusunun utanç verici olduğunu belirtti. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:46+0300
2022-08-17T23:46+0300
2022-08-17T23:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
abd
vize
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William Nattrass, “AB’nin, Rus devlet enerji devlerine Avrupa’ya yakıt sağlayarak milyarlar kazanmasına izin vermeye devam ederken tüm suçu sıradan vatandaşlara atmayı düşünmesi utanç verici” diye yazdı.Bunun sadece Avrupa liderlerinin, Rusya’dan arz olmadan enerji kriziyle baş etmekte başarısız olmaktan kaynaklandığını belirten gazeteci, bunun yanında AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımlarının etkili olduğunu da göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.“AB yönetimi, yaptırımları sürdürmek için Başkan Putin’e karşı ucuz PR kampanyalarına başvurmaya hazır” diyen Nattrass, “Ruslara vize yasağı, Batı’nın özgürlük ve hoşgörü ilkelerine aykırı” diye ekledi.Avrupa'nın Moskova'yı nasıl zayıflatmaya çalışabileceğine dair fikirlerinin tükendiğini yazan gazeteci, bu tür tekliflerin sadece Moskova önündeki zayıflığını ortaya çıkardığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220816/finlandiya-ruslara-eskisi-kadar-vize-vermeyecek-1059995108.html
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rusya, ab, abd, vize, wsj
rusya, ab, abd, vize, wsj
WSJ: AB üyelerinin Ruslara vize yasağı çağrısı, Moskova’nın önündeki zayıflığı ortaya çıkardı
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The Wall Street Journal yazarı William Nattrass, Avrupa Birliği’nde (AB) tartışılan Ruslara vize yasağı getirilmesi konusunun utanç verici olduğunu belirtti.
William Nattrass
, “AB’nin, Rus devlet enerji devlerine Avrupa’ya yakıt sağlayarak milyarlar kazanmasına izin vermeye devam ederken tüm suçu sıradan vatandaşlara atmayı düşünmesi utanç verici” diye yazdı.
Bunun sadece Avrupa liderlerinin, Rusya’dan arz olmadan enerji kriziyle baş etmekte başarısız olmaktan kaynaklandığını belirten gazeteci, bunun yanında AB liderlerinin Rusya’ya yaptırımlarının etkili olduğunu da göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.
“AB yönetimi, yaptırımları sürdürmek için Başkan Putin’e karşı ucuz PR kampanyalarına başvurmaya hazır” diyen Nattrass, “Ruslara vize yasağı, Batı’nın özgürlük ve hoşgörü ilkelerine aykırı” diye ekledi.
Avrupa'nın Moskova'yı nasıl zayıflatmaya çalışabileceğine dair fikirlerinin tükendiğini yazan gazeteci, bu tür tekliflerin sadece Moskova önündeki zayıflığını ortaya çıkardığını kaydetti.