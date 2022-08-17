https://sputniknews.com.tr/20220817/top-oynarken-bulduklari-para-dolu-cantayi-sahibine-ulastirdilar-1060027581.html
Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, okul bahçesinde top oynarken, içinde 17 bin 500 lira olan çantayı bulan 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla polise bildirdi... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:47+0300
2022-08-17T10:47+0300
2022-08-17T10:47+0300
yaşam
türkiye
zonguldak
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060027436_0:8:547:316_1920x0_80_0_0_52143561cd386b31f5d200c578a59a8c.jpg
Zonguldak'ta, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'taki Nimet İlköğretim Okulu’nun bahçesinde top oynayan 10 yaşındaki Çınar Toprak Aksakal ve Poyraz Yılmaz çanta buldu. İçinde para olduğunu fark eden çocuklar, çevredekilerden yardım isteyerek, durumu polise bildirildi. Polis ekipleri, çantadaki kimlik belgelerinden sahibi Hüseyin Ilgın'a ulaştı. Çantanın teslimi için çocuklar, aileleriyle Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Hüseyin Ilgın, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde çantasını teslim alırken, çocuklara da harçlık verip, teşekkür etti. Hararet yapan aracıyla ilgilendiği sırada çantasını yere bıraktığını ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten Ilgın, "Çantamı unuttuğumu fark ettim, zaten bana ulaştılar. Çantamı teslim aldım. Teşekkür ederim, çocuklardan Allah razı olsun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220812/yorganci-yunlerin-icinde-altin-buldu-116-bin-lira-degerinde-altin-sahibine-teslim-edildi-1059848009.html
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060027436_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_bc54f929844f6df7b3115878aa04f5a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, zonguldak, para
Top oynarken buldukları para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
Abone ol
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, okul bahçesinde top oynarken, içinde 17 bin 500 lira olan çantayı bulan 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla polise bildirdi. Kaybettiği parasına kavuşan Hüseyin Ilgın, çocuklara harçlık verip, teşekkür etti.
Zonguldak'ta, Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'taki Nimet İlköğretim Okulu’nun bahçesinde top oynayan 10 yaşındaki Çınar Toprak Aksakal ve Poyraz Yılmaz çanta buldu.
İçinde para olduğunu fark eden çocuklar, çevredekilerden yardım isteyerek, durumu polise bildirildi.
Polis ekipleri, çantadaki kimlik belgelerinden sahibi Hüseyin Ilgın'a ulaştı. Çantanın teslimi için çocuklar, aileleriyle Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Hüseyin Ilgın, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde çantasını teslim alırken, çocuklara da harçlık verip, teşekkür etti.
Hararet yapan aracıyla ilgilendiği sırada çantasını yere bıraktığını ve daha sonra bölgeden ayrıldığını belirten Ilgın, "Çantamı unuttuğumu fark ettim, zaten bana ulaştılar. Çantamı teslim aldım. Teşekkür ederim, çocuklardan Allah razı olsun" dedi.