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Tekirdağ'da 'kör sinek' istilası
Tekirdağ'da 'kör sinek' istilası
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru yaşanıyor. Kapı, pencere açamayan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:03+0300
2022-08-17T10:03+0300
yaşam
tekirdağ
sinek
istila
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Halk arasında ‘kör sinek’ olarak tabir edilen boyutu küçük ve siyah renkli sinekler, Muratlı’da vatandaşların belalısı oldu. Öğle saatlerinde yağan kör sinekler, ilçe sakinlerinin gündelik hayatlarını zorlaştırıyor. Uzmanlar ise, bazılarının bakteri taşıması nedeniyle sağlığa zararlı olduklarını kaydetti. Evlerinde kapı pencere açamayan hane sakinleri ise, belediyeden ilaçlama yapmasını talep etti.Öte yandan, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan kör sinekler, giysilere çok sıkı tutunduklarından ötürü elle silkelenirken giysilerde iz bırakıyor. Özellikle açık renk tişörtlerde iz bırakan kör sineklerin giysi üzerlerinden nazikçe el ile silkelenerek atılması tavsiye ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220807/1059615563.html
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tekirdağ, sinek, istila
tekirdağ, sinek, istila

Tekirdağ'da 'kör sinek' istilası

10:03 17.08.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİTekirdağ'da 'kör sinek' istilası
Tekirdağ'da 'kör sinek' istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİ
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru yaşanıyor. Kapı, pencere açamayan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkamıyor.
Halk arasında ‘kör sinek’ olarak tabir edilen boyutu küçük ve siyah renkli sinekler, Muratlı’da vatandaşların belalısı oldu.
Öğle saatlerinde yağan kör sinekler, ilçe sakinlerinin gündelik hayatlarını zorlaştırıyor. Uzmanlar ise, bazılarının bakteri taşıması nedeniyle sağlığa zararlı olduklarını kaydetti. Evlerinde kapı pencere açamayan hane sakinleri ise, belediyeden ilaçlama yapmasını talep etti.

Öte yandan, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan kör sinekler, giysilere çok sıkı tutunduklarından ötürü elle silkelenirken giysilerde iz bırakıyor. Özellikle açık renk tişörtlerde iz bırakan kör sineklerin giysi üzerlerinden nazikçe el ile silkelenerek atılması tavsiye ediliyor.
Sivas- Salyangoz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
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