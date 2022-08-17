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https://sputniknews.com.tr/20220817/otomobil-ilanlarina-fahis-fiyat-duzenlemesi-1060031414.html
Otomobil ilanlarına 'fahiş fiyat' düzenlemesi
Otomobil ilanlarına 'fahiş fiyat' düzenlemesi
İkinci el araç satım platformu Sahibinden.com, tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınacağı bildirildi. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T12:20+0300
2022-08-17T12:20+0300
ekonomi
otomobil
sahibinden
sahibinden.com
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İkinci el araç satışına 6 ay ve 6.000 km şartı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tescil edilmiş araçlar, 15 Eylül'e kadar satılması halinde uygulamadan muaf olacak. Bu karar ile birlikte araç satış platformları da harekete geçti.İkinci el araç satım platformu Sahibinden.com, tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınacağını bildirdi.Yapılan açıklamaya göre Sahibinden.com üzerinden sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken “aracın durumu” kriterini sadece 'ikinci el' olarak seçebilecek ve 'araç kilometresi' için en az 6.000 km girebilecek.İlan detay sayfasında aracın durumunu gösteren 'sıfır' veya 'ikinci el' ifadesi, sıralamada 'kilometre' bilgisinin önüne taşınacak.Ayrıca talep edilen fiyatın yanı sıra aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş '2022 güncel liste fiyatı' da gösterilecek.Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.
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otomobil, sahibinden, sahibinden.com
otomobil, sahibinden, sahibinden.com

Otomobil ilanlarına 'fahiş fiyat' düzenlemesi

12:20 17.08.2022
© İHAAraç, otomobil
Araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© İHA
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İkinci el araç satım platformu Sahibinden.com, tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınacağı bildirildi.
İkinci el araç satışına 6 ay ve 6.000 km şartı getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tescil edilmiş araçlar, 15 Eylül'e kadar satılması halinde uygulamadan muaf olacak. Bu karar ile birlikte araç satış platformları da harekete geçti.
İkinci el araç satım platformu Sahibinden.com, tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemelerin devreye alınacağını bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre Sahibinden.com üzerinden sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.
Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken “aracın durumu” kriterini sadece 'ikinci el' olarak seçebilecek ve 'araç kilometresi' için en az 6.000 km girebilecek.
İlan detay sayfasında aracın durumunu gösteren 'sıfır' veya 'ikinci el' ifadesi, sıralamada 'kilometre' bilgisinin önüne taşınacak.
Ayrıca talep edilen fiyatın yanı sıra aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş '2022 güncel liste fiyatı' da gösterilecek.
Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.
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