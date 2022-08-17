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https://sputniknews.com.tr/20220817/nijeryada-grev-nedeniyle-10-saatten-fazla-suredir-elektrik-kesik-1060061205.html
Nijerya'da grev nedeniyle 10 saatten fazla süredir elektrik kesik
Nijerya'da grev nedeniyle 10 saatten fazla süredir elektrik kesik
Nijerya'da elektrik şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülke geneline 10 saatten fazla süredir elektrik verilemiyor. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:19+0300
2022-08-17T23:21+0300
dünya
afrika
nijerya
elektrik
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Nijerya Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği'nden (NUEE) yapılan açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde başlattığı grev nedeniyle 10 saati aşkın süredir elektriklerin kesik olduğu belirtildi.Ülkede 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığı aktarılan açıklamada, çalışanların bu süreçte maaşlarını alamadığı ifade edildi.Açıklamada, ayrıca NUEE'nin, hükümet tarafından Aralık 2019'da feshedilen Nijerya Güç Holding Şirketi'nin eski çalışanlarının haklarının ödenmemesinden endişe duyduğu da kaydedildi.NUEE'nin, 2019'da gittiği grev nedeniyle ülkede 24 saati aşkın süre elektrik kesintisi yaşanmıştı.
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afrika, nijerya, elektrik
afrika, nijerya, elektrik

Nijerya'da grev nedeniyle 10 saatten fazla süredir elektrik kesik

23:19 17.08.2022 (güncellendi: 23:21 17.08.2022)
© AANijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© AA
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Nijerya'da elektrik şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülke geneline 10 saatten fazla süredir elektrik verilemiyor.
Nijerya Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği'nden (NUEE) yapılan açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde başlattığı grev nedeniyle 10 saati aşkın süredir elektriklerin kesik olduğu belirtildi.
Ülkede 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığı aktarılan açıklamada, çalışanların bu süreçte maaşlarını alamadığı ifade edildi.
Açıklamada, ayrıca NUEE'nin, hükümet tarafından Aralık 2019'da feshedilen Nijerya Güç Holding Şirketi'nin eski çalışanlarının haklarının ödenmemesinden endişe duyduğu da kaydedildi.
NUEE'nin, 2019'da gittiği grev nedeniyle ülkede 24 saati aşkın süre elektrik kesintisi yaşanmıştı.
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