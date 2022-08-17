https://sputniknews.com.tr/20220817/muharrem-ince-2018-secim-gecesi-icin-chpyi-sucladi-iftira-atmaktan-vazgecin-insanlara-1060028312.html

Muharrem İnce, 2018 seçim gecesi için CHP'yi suçladı: 'İftira atmaktan vazgeçin insanlara'

Muharrem İnce, 2018 seçim gecesi için CHP'yi suçladı: 'İftira atmaktan vazgeçin insanlara'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçime ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında, sandık... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T11:03+0300

2022-08-17T11:03+0300

2022-08-17T11:03+0300

politika

muharrem ince

chp

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Seçim gecesi 'ortadan kaybolduğu' eleştirilerine yönelik de konuşan İnce, şunları söyledi:"Ben seçim gecesi yalnız değildim. Engin Altay yanımdaydı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Tanju Özcan yanımdaydı. Hasan Akgün yanımdaydı, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Beni kanalına çıkar Merdan. Merdana gibi dönme. Seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Sen bunu yapamazsın. Patronun parayı keser. Merdan bunu yapamaz, diğer haber kanalları onu da çağrısın, CHP vekillerini de beni de çağırın, seçim gecesini konuşalım. İftira atmaktan vazgeçin insanlara. Hodri meydan. Bu arkadaşlarla birlikte çıkmak istiyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, yüzde 99 İnce'nin anlattıkları doğrudur dedi. Tele1, HalkTv, CNN, Fox... Kim istiyorsa, günün 24 saati... Benim çözümüm bu. Bir daha da iftira atma, yiyorsa çağıracaksın konuşturacaksın.Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum, sen maaşlı bir adamsın. Sormayacağım bunları, belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım.Bana soru soruyor, ben derdimi anlatamıyorum. Böyle gazetecilik olur mu! Senin iktidar medyasından ne farkın var?Merdan denilen arkadaşın şöyle bir açıklaması var 'fon alanlar bağımsız gazeteci olamaz'. Peki, belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur? Haraca bağlanmışsınız her birinin tarifesi var ya. Hangi belediye başkanı bunlara para ödemiyorlar merak ediyorum.Besleme medya düzenine karşıyız. Bu medya düzenini yıkacağız.Aramızda para topladık, kurultay için. Halk TV'ye reklam verelim dedik parasıyla. Reklamımızı yayınlamadılar. Biz bir kere vereceğiz, arkadaşlar devamlı verdiği için büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Tırışka solcular sizi"

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