https://sputniknews.com.tr/20220817/muglada-deniz-ustune-kurulu-kacak-platformlar-kaldirildi-1060033116.html

Muğla'da deniz üstüne kurulu kaçak platformlar kaldırıldı

Muğla'da deniz üstüne kurulu kaçak platformlar kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar ekipler tarafından kaldırıldı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

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muğla

türkiye

kaçak

platform

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Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Koyu'ndaki bir işletmenin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Gece yarısı bölgeye giden ekipler, deniz üzerine kurulu yaklaşık 20 ahşap platformu kaldırdı.Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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