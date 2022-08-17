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MSB: Şanlıurfa sınırındaki havanlı saldırıda yaralanan Enes Gazi Özdemir şehit oldu
MSB: Şanlıurfa sınırındaki havanlı saldırıda yaralanan Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa Birecik hududunda havanlı saldırıda yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu" açıklamasında bulundu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:22+0300
2022-08-17T10:22+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
şehit
şanlıurfa
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi ÖZDEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220816/sanliurfa-valiligi-birecik-karakoluna-duzenlenen-saldirida-1-asker-sehit-oldu-4-asker-yaralandi-1059990909.html
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şanlıurfa
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milli savunma bakanlığı, şehit, şanlıurfa
milli savunma bakanlığı, şehit, şanlıurfa

MSB: Şanlıurfa sınırındaki havanlı saldırıda yaralanan Enes Gazi Özdemir şehit oldu

10:22 17.08.2022
© Milli Savunma BakanlığıAsker - bayrak
Asker - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa Birecik hududunda havanlı saldırıda yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi ÖZDEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 566 personelin katılımıyla, Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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Şanlıurfa Valiliği: Birecik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
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