https://sputniknews.com.tr/20220817/msb-sanliurfa-sinirindaki-havanli-saldirida-yaralanan-enes-gazi-ozdemir-sehit-oldu-1060026730.html

MSB: Şanlıurfa sınırındaki havanlı saldırıda yaralanan Enes Gazi Özdemir şehit oldu

MSB: Şanlıurfa sınırındaki havanlı saldırıda yaralanan Enes Gazi Özdemir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa Birecik hududunda havanlı saldırıda yaralanan Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu" açıklamasında bulundu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T10:22+0300

2022-08-17T10:22+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı

şehit

şanlıurfa

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi ÖZDEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220816/sanliurfa-valiligi-birecik-karakoluna-duzenlenen-saldirida-1-asker-sehit-oldu-4-asker-yaralandi-1059990909.html

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