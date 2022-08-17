Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor
© AAİstanbul, fırtına, yağış
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Ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
►Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32
►İstanbul: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
►İzmir: Az bulutlu ve açık 32
►Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
►Antalya: Az bulutlu ve açık 32
►Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
►Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29
►Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 34
►Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
►İstanbul: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
►İzmir: Az bulutlu ve açık 32
►Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
►Antalya: Az bulutlu ve açık 32
►Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
►Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29
►Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 34
►Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40