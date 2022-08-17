https://sputniknews.com.tr/20220817/meteoroloji-uyardi-istanbul-dahil-bircok-kentte-saganak-bekleniyor-1060026173.html

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor

Ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T10:15+0300

2022-08-17T10:15+0300

2022-08-17T10:15+0300

yaşam

hava durumu

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1058001578_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8b098c4e5afb08739b8e1beffe5bd8c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar, genellikle Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:►Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32►İstanbul: Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31►İzmir: Az bulutlu ve açık 32►Adana: Parçalı ve az bulutlu 34►Antalya: Az bulutlu ve açık 32►Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29►Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 29►Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 34►Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, yağmur