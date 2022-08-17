https://sputniknews.com.tr/20220817/manchester-unitedi-satin-aliyorum-diyen-elon-musktan-duzeltme-hayir-almiyorum-1060025220.html
'Manchester United'ı satın alıyorum' diyen Elon Musk'tan düzeltme: Hayır, almıyorum
'Manchester United'ı satın alıyorum' diyen Elon Musk'tan düzeltme: Hayır, almıyorum
Twitter'ı alıp almayacağı yılan hikayesine dönen ve bu sosyal medya platformunda 103 milyondan fazla takipçisi için sık sık dikkat çeken paylaşımlarda bulunan... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T09:52+0300
2022-08-17T09:52+0300
2022-08-17T09:53+0300
dünya
elon musk
manchester united
twitter
spacex
tesla
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Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, ABD'deki iki ana siyasi partiyle ilgili yaptığı paylaşımların devamında "Ayrıca (İngiliz futbol ekibi) Manchester United'ı da satın alıyorum. Bir şey değil" ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki Musk bu söylediğinde ciddi olup olmadığının sorulması üzerine ise bunun Twitter'da uzun süredir dolaşan bir şaka olduğunu, futbol kulübü satın almayacağını ama alırsa da bunun çocukluğunda tuttuğu takım olan Manchester United olacağını yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20220810/twitteri-satin-almaya-zorlanmaktan-endise-eden-elon-musk-69-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1059751396.html
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elon musk, manchester united, twitter , spacex, tesla
elon musk, manchester united, twitter , spacex, tesla
'Manchester United'ı satın alıyorum' diyen Elon Musk'tan düzeltme: Hayır, almıyorum
09:52 17.08.2022 (güncellendi: 09:53 17.08.2022) Abone ol
Twitter'ı alıp almayacağı yılan hikayesine dönen ve bu sosyal medya platformunda 103 milyondan fazla takipçisi için sık sık dikkat çeken paylaşımlarda bulunan dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine şaka yaptı.
Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, ABD'deki iki ana siyasi partiyle ilgili yaptığı paylaşımların devamında "Ayrıca (İngiliz futbol ekibi) Manchester United'ı da satın alıyorum. Bir şey değil" ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki Musk bu söylediğinde ciddi olup olmadığının sorulması üzerine ise bunun Twitter'da uzun süredir dolaşan bir şaka olduğunu, futbol kulübü satın almayacağını ama alırsa da bunun çocukluğunda tuttuğu takım olan Manchester United olacağını yazdı.