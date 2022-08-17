https://sputniknews.com.tr/20220817/manchester-unitedi-satin-aliyorum-diyen-elon-musktan-duzeltme-hayir-almiyorum-1060025220.html

'Manchester United'ı satın alıyorum' diyen Elon Musk'tan düzeltme: Hayır, almıyorum

'Manchester United'ı satın alıyorum' diyen Elon Musk'tan düzeltme: Hayır, almıyorum

Twitter'ı alıp almayacağı yılan hikayesine dönen ve bu sosyal medya platformunda 103 milyondan fazla takipçisi için sık sık dikkat çeken paylaşımlarda bulunan... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T09:52+0300

2022-08-17T09:52+0300

2022-08-17T09:53+0300

dünya

elon musk

manchester united

twitter

spacex

tesla

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Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, ABD'deki iki ana siyasi partiyle ilgili yaptığı paylaşımların devamında "Ayrıca (İngiliz futbol ekibi) Manchester United'ı da satın alıyorum. Bir şey değil" ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki Musk bu söylediğinde ciddi olup olmadığının sorulması üzerine ise bunun Twitter'da uzun süredir dolaşan bir şaka olduğunu, futbol kulübü satın almayacağını ama alırsa da bunun çocukluğunda tuttuğu takım olan Manchester United olacağını yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20220810/twitteri-satin-almaya-zorlanmaktan-endise-eden-elon-musk-69-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1059751396.html

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elon musk, manchester united, twitter , spacex, tesla