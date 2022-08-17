https://sputniknews.com.tr/20220817/kvkkden-metro-istanbul-ve-cumhuriyet-gazetesine-ravza-kavakci-kan-cezasi-1060061768.html
KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakcı Kan' cezası
KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakcı Kan' cezası
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:44+0300
2022-08-17T23:44+0300
2022-08-17T23:45+0300
türkiye
kişisel verileri koruma kurulu
ravza kavakcı kan
ab
ak parti
istanbul
cumhuriyet
cumhuriyet gazetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060061909_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_eccda871599f4b786add6a797602d8fb.jpg
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.Öte yandan, kararı sosyal medya hesabından duyuran Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç, kararın kendilerine tebliğinin ardından Metro İstanbul AŞ ve Cumhuriyet Gazetesi yetkilileriyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nung nu düzenleyen 136. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını, sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1060061909_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4e1151b9558034b98732e2c662377f2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kişisel verileri koruma kurulu, ravza kavakcı kan, ab, ak parti, istanbul, cumhuriyet, cumhuriyet gazetesi
kişisel verileri koruma kurulu, ravza kavakcı kan, ab, ak parti, istanbul, cumhuriyet, cumhuriyet gazetesi
KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakcı Kan' cezası
23:44 17.08.2022 (güncellendi: 23:45 17.08.2022) Abone ol
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul AŞ ile Cumhuriyet gazetesini idari para cezasına çarptırdı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan, kararı sosyal medya hesabından duyuran Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç, kararın kendilerine tebliğinin ardından Metro İstanbul AŞ ve Cumhuriyet Gazetesi yetkilileriyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nung nu düzenleyen 136. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını, sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.