https://sputniknews.com.tr/20220817/kvkkden-metro-istanbul-ve-cumhuriyet-gazetesine-ravza-kavakci-kan-cezasi-1060061768.html

KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakcı Kan' cezası

KVKK'den Metro İstanbul ve Cumhuriyet gazetesine 'Ravza Kavakcı Kan' cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T23:44+0300

2022-08-17T23:44+0300

2022-08-17T23:45+0300

türkiye

kişisel verileri koruma kurulu

ravza kavakcı kan

ab

ak parti

istanbul

cumhuriyet

cumhuriyet gazetesi

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.Öte yandan, kararı sosyal medya hesabından duyuran Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç, kararın kendilerine tebliğinin ardından Metro İstanbul AŞ ve Cumhuriyet Gazetesi yetkilileriyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nung nu düzenleyen 136. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını, sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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kişisel verileri koruma kurulu, ravza kavakcı kan, ab, ak parti, istanbul, cumhuriyet, cumhuriyet gazetesi