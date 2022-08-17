https://sputniknews.com.tr/20220817/kasap-denetime-gelen-ekibe-bicakla-saldirdi-1060033560.html

Kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı

Kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı

Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T13:01+0300

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türkiye

güngören

kasap

denetim

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Güngören Merkez Mahallesi'nde 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım Müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı.Bıçakla kovaladıKasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Kasap Aydın A. tutuklandı.

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