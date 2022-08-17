https://sputniknews.com.tr/20220817/kasap-denetime-gelen-ekibe-bicakla-saldirdi-1060033560.html
Kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı
Kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı
Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T13:01+0300
2022-08-17T13:01+0300
2022-08-17T13:01+0300
türkiye
güngören
kasap
denetim
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Güngören Merkez Mahallesi'nde 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım Müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı.Bıçakla kovaladıKasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Kasap Aydın A. tutuklandı.
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güngören, kasap, denetim
Kasap, denetime gelen ekibe bıçakla saldırdı
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Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.
Güngören Merkez Mahallesi'nde 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım Müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı.
Bıçakla kovaladı
Kasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Kasap Aydın A. tutuklandı.