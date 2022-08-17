https://sputniknews.com.tr/20220817/ingilterede-enflasyon-40-yil-sonra-cift-haneye-cikti-1060026280.html
İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
İngiltere'de enflasyon, temmuz ayında yüzde 10.1 ile 40 yılın zirvesini yeniledi. Çekirdek enflasyon da temmuzda yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:15+0300
2022-08-17T10:15+0300
2022-08-17T10:15+0300
ekonomi
enflasyon
ingiltere
faiz artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22015954fdde99379e238b6f10747273.jpg
İngiltere'de enflasyonda yükseliş ivmesi temmuz ayında da devam etti.Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 10.1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.BloombergHT'nin aktardığına göre ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 9.8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6.2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 5.8 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5.9 olması yönündeydi.27 yılın en sert faiz artışı yapılmıştıEnflasyon yükselmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da agresif bir karşılık vermişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Ağustos toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.75 seviyesine çıkarmış, böylelikle faiz oranında 27 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmişti.Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulundu.Banka, gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayında enflasyonun tepe yapacağı öngörülen seviyeyi yüzde 13.3’e yükseltti ve fiyat artışlarının 2023 boyunca yüksek kalacağı konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20220804/ingiltere-merkez-bankasi-yil-sonunda-resesyon-bekliyor-1059501566.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_087592c4d68543291f75a0e092b46c13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, ingiltere, faiz artırımı
enflasyon, ingiltere, faiz artırımı
İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
Abone ol
İngiltere'de enflasyon, temmuz ayında yüzde 10.1 ile 40 yılın zirvesini yeniledi. Çekirdek enflasyon da temmuzda yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
İngiltere'de enflasyonda yükseliş ivmesi temmuz ayında da devam etti.
Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 10.1 arttı. Böylelikle ülkede 1982 yılının Şubat ayından bu yana ilk kez çift haneli enflasyon kaydedildi.
BloombergHT'nin aktardığına göre ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 9.8 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.
İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.4 olarak belirlenmişti.
Çekirdek göstergeler Temmuz'da yükselmeye devam etti. Temmuz'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 6.2 oldu. Bir önceki ay bu veri yüzde 5.8 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5.9 olması yönündeydi.
27 yılın en sert faiz artışı yapılmıştı
Enflasyon yükselmeye devam ederken, İngiltere Merkez Bankası da agresif bir karşılık vermişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Ağustos toplantısında politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.75 seviyesine çıkarmış, böylelikle faiz oranında 27 yılın en yüksek artışını gerçekleştirmişti.
Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulundu.
Banka, gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayında enflasyonun tepe yapacağı öngörülen seviyeyi yüzde 13.3’e yükseltti ve fiyat artışlarının 2023 boyunca yüksek kalacağı konusunda uyardı.