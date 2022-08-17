https://sputniknews.com.tr/20220817/imamoglundan-17-agustos-mesaji-bilim-isiginda-rant-odaksiz-yapi-yenilemesi-mumkun-1060027324.html

İmamoğlu'ndan 17 Ağustos mesajı: Bilim ışığında, rant odaksız yapı yenilemesi mümkün

İmamoğlu'ndan 17 Ağustos mesajı: Bilim ışığında, rant odaksız yapı yenilemesi mümkün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T10:39+0300

2022-08-17T10:39+0300

2022-08-17T10:39+0300

türkiye

17 ağustos depremi

deprem

ekrem imamoğlu

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İmamoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "#17Agustos1999 Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Depremi engellemek elbette olanaklı değil ama akıl-bilim ışığında, rant odaksız yapı yenilemesi mümkün. Deprem değil, çürük bina öldürür" ifadelerine yer verdi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

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17 ağustos depremi, deprem, ekrem imamoğlu