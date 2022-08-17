https://sputniknews.com.tr/20220817/hurriyet-yazari-selvi-cemevleriyle-ilgili-duzenlemeler-ne-getiriyor-1060024052.html

Hürriyet yazarı Selvi: Cemevleriyle ilgili düzenlemeler ne getiriyor ?

Hürriyet yazarı Selvi: Cemevleriyle ilgili düzenlemeler ne getiriyor ?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti hükümetinin son günlerde Alevi vatandaşlara yönelik adımlarını değerlendirdiği yazısında cemevleriyle ilgili... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T07:32+0300

2022-08-17T07:32+0300

2022-08-17T10:49+0300

politika

abdulkadir selvi

cemevi

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Selvi’nin aktardığına göre iktidar, 4 başlık altında bir dizi düzenlemeye gidecek. Bunlar şöyle:1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.Selvi, cemevlerine hukuki statü kazandırmak için çalışma yapıldığını da ifade etti ve şunları yazdı:Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin oraya bağlanması planlanıyor. Cemevleriyle ilgili düzenlemenin kasım-aralık aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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abdulkadir selvi, cemevi