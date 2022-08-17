https://sputniknews.com.tr/20220817/hazine-ve-maliye-bakanligi-tum-kesimleri-ilgilendiren-vergi-kolayliklarini-derledi-1060041079.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T14:06+0300

2022-08-17T14:06+0300

2022-08-17T14:06+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

çalışan

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaftan işverenlere, yatırımcılardan tüketicilere kadar tüm kesimlere sağlanan vergi kolaylıklarını madde madde derledi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.Geniş kitleleri ve işletmeleri desteklediklerini belirten Bakan Nebati, "Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Nebati'nin paylaşımında, sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin grafik de yer aldı.Bu kapsamda esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları 9 madde halinde sıralandı. Söz konusu kolaylıklar şöyle:Tüketiciye sağlanan vergi kolaylıkları 4 madde halinde aktarılırken, enflasyonla mücadele ve vatandaşların alım gücünü artırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen KDV oran indirimleri ile yaklaşık 50 milyar lira vergiden vazgeçildiği belirtildi. Tüketiciye yönelik diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:Açıklamada verilen bilgilere göre yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları ise şöyle:1- KDV'de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat" uygulaması hayata geçirildi.2- İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.3- İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisna 2025 yılı sonuna kadar uzatılırken, turizm inşaat yatırımları da kapsama alındı ve istisna uygulaması kolaylaştırıldı.4- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulama 2025 sonuna kadar uzatıldı.5- Sanayi sicil belgesine haiz olan sanayicilerin, imalat sanayisinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağlandı.6- 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE faaliyetleri sonucunda üretilen motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220811/bakan-nebati-turkiye-benzin-ve-motorinde-ab-ulkelerinin-tamamindan-daha-dusuk-vergi-aliyor-1059810814.html

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türkiye, ekonomi, çalışan, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati