Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı
© AP Photo / EYAL WARSHAVSKY17 Ağustos depremi
© AP Photo / EYAL WARSHAVSKY
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23. yılında, Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Böylesi derin bir acıyı bir kez daha yaşamamak için #17Ağustos1999'u asla unutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
23. yılında, Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Böylesi derin bir acıyı bir kez daha yaşamamak için #17Ağustos1999'u asla unutmuyoruz. pic.twitter.com/C60JxBf4Ur— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2022
Fenerbahçe de "Unutmadık" diyerek, "Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Unutmadık…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2022
Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.#17Ağustos1999 pic.twitter.com/MqKiPZ3AVy
Beşiktaş'ın mesajında ise, "17 Ağustos 1999 03.02 UNUTMADIK! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" denildi ve depreme ilişkin görseller paylaşıldı.
17 Ağustos 1999— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 17, 2022
03.02
UNUTMADIK!
17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/lQsZtablSH
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.