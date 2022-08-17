https://sputniknews.com.tr/20220817/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktastan-17-agustos-mesaji-1060027811.html

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde anma mesajları paylaştı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T10:48+0300

2022-08-17T10:48+0300

2022-08-17T10:48+0300

türkiye

17 ağustos depremi

deprem

galatasaray

fenerbahçe

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/89/1039938980_0:81:2033:1224_1920x0_80_0_0_703b56d79273965d50ba3fb85af7140a.jpg

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23. yılında, Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Böylesi derin bir acıyı bir kez daha yaşamamak için #17Ağustos1999'u asla unutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe de "Unutmadık" diyerek, "Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Beşiktaş'ın mesajında ise, "17 Ağustos 1999 03.02 UNUTMADIK! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" denildi ve depreme ilişkin görseller paylaşıldı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

17 ağustos depremi, deprem, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş