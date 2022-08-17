Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220817/galatasaray-fenerbahce-ve-besiktastan-17-agustos-mesaji-1060027811.html
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde anma mesajları paylaştı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:48+0300
2022-08-17T10:48+0300
türkiye
17 ağustos depremi
deprem
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/89/1039938980_0:81:2033:1224_1920x0_80_0_0_703b56d79273965d50ba3fb85af7140a.jpg
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23. yılında, Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Böylesi derin bir acıyı bir kez daha yaşamamak için #17Ağustos1999'u asla unutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe de "Unutmadık" diyerek, "Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Beşiktaş'ın mesajında ise, "17 Ağustos 1999 03.02 UNUTMADIK! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" denildi ve depreme ilişkin görseller paylaşıldı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/89/1039938980_146:0:1885:1304_1920x0_80_0_0_01b79a251c6b223b72a82972bf35aca8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
17 ağustos depremi, deprem, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş
17 ağustos depremi, deprem, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 17 Ağustos mesajı

10:48 17.08.2022
© AP Photo / EYAL WARSHAVSKY17 Ağustos depremi
17 Ağustos depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / EYAL WARSHAVSKY
Abone olTelegram
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23. yılında, Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Böylesi derin bir acıyı bir kez daha yaşamamak için #17Ağustos1999'u asla unutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe de "Unutmadık" diyerek, "Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Beşiktaş'ın mesajında ise, "17 Ağustos 1999 03.02 UNUTMADIK! 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" denildi ve depreme ilişkin görseller paylaşıldı.
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала