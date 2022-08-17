https://sputniknews.com.tr/20220817/fenerbahcenin-golcusu-berishanin-eski-nisanlisindan-itiraflaralkollu-geliyordu-beni-evden-atti-1060028526.html

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar:'Alkollü geliyordu, beni evden attı'

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar:'Alkollü geliyordu, beni evden attı'

Fenerbahçe'nin golcüsü Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren paylaşımlarda bulundu. "Eve... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T11:23+0300

2022-08-17T11:23+0300

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spor

mergim berisha

fenerbahçe

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Fenerbahçe'de performansıyla som dönemde eleştirilerin odağında olan Alman futbolcu Mergim Berisha hakkında dikkat çekici iddialar gündemde. Eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu tarafından Twitter'da paylaşılan iddialar büyük ses getirdi.'Düğünümüze 2 ay kala beni evden attı'Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı.Vllasaliu "İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın" açıklamasını yaptı.Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısının kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız" diye yazdı.'Alkollü şekilde eve geliyordu'Eski nişanlı ayrıca, "Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar" yanıtını verdi.

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mergim berisha, fenerbahçe