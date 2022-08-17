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Eşini toprağa gömerek başında dua etti
Eşini toprağa gömerek başında dua etti
Esenler'de bir kadının eşini toprağa yarı vaziyette gömerek dua etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, durumun 'elektrik çarpması'ndan kaynaklı olduğunu... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T10:56+0300
2022-08-17T10:56+0300
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İstanbul'da, önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.Esenler'deki inşaat alanında bulunan kadın, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini inşaat alanında toprağa gömüp, dua etti. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü.İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220605/sakaryada-kayip-kuaforle-ilgili-baslatilan-kazi-calismasinda-bir-ceset-bulundu-1057015371.html
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türkiye, istanbul, elektrik, elektrik teli, gömülme
türkiye, istanbul, elektrik, elektrik teli, gömülme

Eşini toprağa gömerek başında dua etti

10:56 17.08.2022
© DHAEşini toprağa gömerek başında dua etti
Eşini toprağa gömerek başında dua etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© DHA
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Esenler'de bir kadının eşini toprağa yarı vaziyette gömerek dua etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, durumun 'elektrik çarpması'ndan kaynaklı olduğunu öğrendi.
İstanbul'da, önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.
Esenler'deki inşaat alanında bulunan kadın, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşini inşaat alanında toprağa gömüp, dua etti. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.
Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü.
İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.
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