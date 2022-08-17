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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220817/duma-baskani-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-etkisiz-cikti-bumerang-gibi-donup-abd-ve-abyi-vurdu-1060061660.html
Duma Başkanı: Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz çıktı, bumerang gibi dönüp ABD ve AB'yi vurdu
Duma Başkanı: Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz çıktı, bumerang gibi dönüp ABD ve AB'yi vurdu
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptırımlar uygulamaya konduktan sonra Rus ekonomisinin çökeceği yönündeki beklentilerin... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:39+0300
2022-08-17T23:39+0300
ukrayna krizi
rusya
duma
yaptırım
vyaçeslav volodin
ab
batı
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Volovin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yabancı ekonomistler, bu yıl Rusya ekonomisiyle ilgili tahminlerini gözden geçiriyor. Onların görüşüne göre düşüş, daha önce tahmin edilene göre üçte iki oranında daha az olacak” diye yazdı.Rusya’ya yönelik getirilen ilk 3 yaptırım paketinin ardından uzmanların Rus ekonomisinin yüzde 12.4 küçüleceği tahmininde bulunduğunu anımsatan Duma Başkanı, şu anda altın yaptırım dalgasının ardından tahminlerin yüzde 4.7’ye gerilediğini belirtti.Volodin, “Bununla birlikte ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin durum tersine döndü. Analistler tahminlerini kötüleştiriyor, iki çeyrek üst üstte ekonomik küçülme tespit ediyorlar” ifadesini kullandı.Duma Başkanı, “Yaptırımlar etkisiz çıktı, Rusya ekonomisine Washington ve Brüksel’in beklediği zararı vermedi, bumerang gibi dönüp ABD ve Avrupa Birliği’ni vurdu” diye kaydetti.
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rusya, duma, yaptırım, vyaçeslav volodin, ab, batı
rusya, duma, yaptırım, vyaçeslav volodin, ab, batı

Duma Başkanı: Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz çıktı, bumerang gibi dönüp ABD ve AB'yi vurdu

23:39 17.08.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptırımlar uygulamaya konduktan sonra Rus ekonomisinin çökeceği yönündeki beklentilerin haklı çıkmadığını belirtti.
Volovin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yabancı ekonomistler, bu yıl Rusya ekonomisiyle ilgili tahminlerini gözden geçiriyor. Onların görüşüne göre düşüş, daha önce tahmin edilene göre üçte iki oranında daha az olacak” diye yazdı.
Rusya’ya yönelik getirilen ilk 3 yaptırım paketinin ardından uzmanların Rus ekonomisinin yüzde 12.4 küçüleceği tahmininde bulunduğunu anımsatan Duma Başkanı, şu anda altın yaptırım dalgasının ardından tahminlerin yüzde 4.7’ye gerilediğini belirtti.
Volodin, “Bununla birlikte ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin durum tersine döndü. Analistler tahminlerini kötüleştiriyor, iki çeyrek üst üstte ekonomik küçülme tespit ediyorlar” ifadesini kullandı.
Duma Başkanı, “Yaptırımlar etkisiz çıktı, Rusya ekonomisine Washington ve Brüksel’in beklediği zararı vermedi, bumerang gibi dönüp ABD ve Avrupa Birliği’ni vurdu” diye kaydetti.
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