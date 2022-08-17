https://sputniknews.com.tr/20220817/duma-baskani-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-etkisiz-cikti-bumerang-gibi-donup-abd-ve-abyi-vurdu-1060061660.html

Duma Başkanı: Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz çıktı, bumerang gibi dönüp ABD ve AB'yi vurdu

Duma Başkanı: Rusya’ya yönelik yaptırımlar etkisiz çıktı, bumerang gibi dönüp ABD ve AB'yi vurdu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptırımlar uygulamaya konduktan sonra Rus ekonomisinin çökeceği yönündeki beklentilerin... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T23:39+0300

2022-08-17T23:39+0300

2022-08-17T23:39+0300

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Volovin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yabancı ekonomistler, bu yıl Rusya ekonomisiyle ilgili tahminlerini gözden geçiriyor. Onların görüşüne göre düşüş, daha önce tahmin edilene göre üçte iki oranında daha az olacak” diye yazdı.Rusya’ya yönelik getirilen ilk 3 yaptırım paketinin ardından uzmanların Rus ekonomisinin yüzde 12.4 küçüleceği tahmininde bulunduğunu anımsatan Duma Başkanı, şu anda altın yaptırım dalgasının ardından tahminlerin yüzde 4.7’ye gerilediğini belirtti.Volodin, “Bununla birlikte ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin durum tersine döndü. Analistler tahminlerini kötüleştiriyor, iki çeyrek üst üstte ekonomik küçülme tespit ediyorlar” ifadesini kullandı.Duma Başkanı, “Yaptırımlar etkisiz çıktı, Rusya ekonomisine Washington ve Brüksel’in beklediği zararı vermedi, bumerang gibi dönüp ABD ve Avrupa Birliği’ni vurdu” diye kaydetti.

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