https://sputniknews.com.tr/20220817/dso-acikladi-bir-kopege-sahibinden-maymun-cicegi-virusu-bulasti-1060061337.html
DSÖ açıkladı: Bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştı
DSÖ açıkladı: Bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını açıkladı. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T23:27+0300
2022-08-17T23:27+0300
2022-08-17T23:34+0300
dünya
the lancet
maymun çiçeği virüsü
virüs
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BBC'nin haberine göre, ilk defa bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı.Uzmanlar, enfekte olan evcil hayvanları izole etmenin önemli olduğunu söyledi.DSÖ ayrıca, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı.DSÖ'nün bildirdiği Fransa'da görülen bu ilk vaka, The Lancet dergisinde duyuruldu.Eşcinsel erkeklerin yaşadığı evde bakılan köpekte sahiplerinin semptomlarının başlamasından 12 gün sonra lezyonlar görüldü.Dergideki raporda, genetik analizin, köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsle tamamen aynı olduğunu gösterdiği belirtildi.Sahipleri, köpekleriyle birlikte uyuduklarını söyledi.DSÖ yetkilisi Dr. Rosamund Lewis, "Daha önce böyle bir vaka rapor edilmedi ve bunun bir köpekte görülen ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz" dedi.DSÖ'de küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Dr Sylvie Briand da "Bu ilk vaka köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara yeniden bulaştırabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.
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the lancet, maymun çiçeği virüsü, virüs
the lancet, maymun çiçeği virüsü, virüs
DSÖ açıkladı: Bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştı
23:27 17.08.2022 (güncellendi: 23:34 17.08.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, ilk defa bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı.
Uzmanlar, enfekte olan evcil hayvanları izole etmenin önemli olduğunu söyledi.
DSÖ ayrıca, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı.
DSÖ'nün bildirdiği Fransa'da görülen bu ilk vaka, The Lancet dergisinde duyuruldu.
Eşcinsel erkeklerin yaşadığı evde bakılan köpekte sahiplerinin semptomlarının başlamasından 12 gün sonra lezyonlar görüldü.
Dergideki raporda, genetik analizin, köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsle tamamen aynı olduğunu gösterdiği belirtildi.
Sahipleri, köpekleriyle birlikte uyuduklarını söyledi.
DSÖ yetkilisi Dr. Rosamund Lewis, "Daha önce böyle bir vaka rapor edilmedi ve bunun bir köpekte görülen ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz" dedi.
DSÖ'de küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Dr Sylvie Briand da "Bu ilk vaka köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara yeniden bulaştırabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.